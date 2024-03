Nel Asa-Aktie: Bitter ist das!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Gute oder schlechte Nachrichten für Nel Asa? Das Unternehmen konnte sich am Mittwoch mit dem Plus von gut 1,77 % noch vor einem massiven Absturz retten. Das ist die vielleicht noch gute Nachricht. Doch die Aktie hat auch eine Nachricht zu verdauen, die durchaus Fragen aufwirft. So hat gestern die “Berenberg” die Nel auf “Buy” als Rating und Einstufung belassen – das Kursziel liege bei 11 NOK, norwegischen Kronen also und umgerechnet je nach Wechselkurs dann ca. 1 Euro. Auf der anderen Seite jedoch hat die UBS genau einen Tag vorher ein ganz anderes Ziel benannt: Der Kurs sollte auf ca. 3,70 NOK fallen, was weniger als 0,35 Euro sind. Die Aktie steht demnach dort auf “sell”, also “verkaufen.

Was, wenn die UBS Recht hat? Dann würde die Aktie an den Börsen plötzlich auch nur noch gut 600 Millionen Euro wert sein und endgültig zum Groschengrab – denn Werte in dieser Größenordnung sind aus Sicht von Investoren aus der Value-Szene vollkommen uninteressant. Die Börsen haben Sorge, dass solche Unternehmen dann im Kurs zu leicht zu manipulieren sind.

Nel Asa: Das gibt zu denken

Nach den jüngsten Quartalszahlen geben solche Analysten-Schätzungen tatsächlich zu denken, denn: Die Spanne der Schätzungen ist viel zu groß, um einfach darüber hinweg zu sehen.

Die Analysten insgesamt gehen noch von Kursen in Höhe von ca. 0,65 Euro aus, so die Konsensschätzung bei und von Nel Asa. Das allerdings verdeutlicht, dass Nel Asa eine unfassbare Streuweite an Meinungen hat. Das liegt daran, dass es unverändert kaum neue Nachrichten gibt, die Auskunft über die Wertentwicklung im Unternehmen selbst geben könnten. Lax formuliert: “Keine Ahnung”, heißt es bei Analysten.

Das reduziert den Blick auf die Stimmung. Die Aktie zeigt sich dabei im freien Fall. Die Untergrenze von 0,40 Euro mit einem Minus von fast -35 % seit Januar erreicht zu haben, ist kein Zufall. Die Stimmung macht es!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 06.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...