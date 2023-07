Nel Asa-Aktie: Auf dem Weg zur nächsten Erfolgswelle!

Nel Asa präsentierte am 18. Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals. Nach den darauffolgenden beachtlichen Gewinnen von nahezu 8 %, verzeichnete der Titel am Mittwoch unmittelbar in den ersten Minuten einen Rückgang um -2 %. Nun bleibt abzuwarten: Kann Nel Asa das Niveau von über 1,20 Euro beibehalten oder sogar höhere Kursziele anpeilen? Versäumen Investoren einen neuen Ausbruch? Die Börse wird urteilen.

Die nächste Welle für Nel Asa

Auch nach der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal vor etwa drei Monaten zeigte Nel Asa eine schnelle Aufwärtsentwicklung an den Börsen. Jetzt steht die Frage im Raum, ob das Unternehmen denselben Trend erlebt: Freude auf dem Markt, steigende Kurse und dann Enttäuschung?

Über Erwartungen liegendes Umsatzwachstum wurde von Nel Asa vermeldet – ein Betrag von 475 Millionen NOK gegenüber...