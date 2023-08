Nel Asa-Aktie: Auf dem Weg zu neuen Zielen!

Im Laufe des vergangenen Wochenendes konnte Nel Asa eine Atempause einlegen. Vor dem Wochenende, genauer gesagt am Freitag, erlebte das Unternehmen einen Rückgang von -1,2 %. Dieser Verlust war durchaus spürbar und trieb die Aktien im Verlauf der Woche um mehr als -5 % nach unten. Analysten fassten daraufhin den Eindruck zusammen.

Nel Asa: Mit Blick auf Plug Power

Aktuell scheint sich über Nel Asa kurzfristig kein neues Kapitel zu eröffnen. Tatsächlich gab es kürzlich – insbesondere am Freitag – keine neuen Nachrichten mehr, die dem norwegischen Unternehmen zusätzlichen Auftrieb hätten geben können. Trotzdem steht in der kommenden Woche ein Ereignis an, welches für die Aktie und seine Anleger von Bedeutung sein wird.

Plug Power aus den USA wird seine Quartalsberichte vorlegen und dies dürfte auch die gesamte...