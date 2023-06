Nel Asa-Aktie: Angstvolle Stimmung am Markt - Was bedeutet das für Anleger?

Nel Asa konnte am Mittwoch nicht überzeugen und zeigte sich im Vergleich zu seinem US-Konkurrenten Plug Power klar schwächer. In den letzten Tagen gab es bei der Nel Asa-Aktie einige Schwankungen, wobei der Abschlag von -1,2 % am Mittwoch eine deutliche relative Schwäche gegenüber Plug Power darstellte. Ein möglicher Grund hierfür könnte ein Verkaufsrating sein.

Nel Asa: Ist das Verkaufsrating von JP Morgan belastend?

JP Morgan äußerte sich kürzlich zur Aktie von Nel Asa und bewertete den Titel als “Verkauf”. Diese Analyse gilt zwar lediglich als Bestätigung früherer Einschätzungen, jedoch fand sie am Markt Anklang.

Trotzdem veröffentlichte Nel Asa nach längerer Zeit wieder positive Nachrichten: Die Norweger präsentierten ihre Quartalszahlen und verkündeten Pläne für den Bau einer Gigafabrik in Michigan, USA. Dies ist...