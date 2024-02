Nel Asa-Aktie: Alarmzeichen

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Das Alarmzeichen bei Nel Asa setzt sich fort. Die Norweger haben am Mittwoch noch einmal schwächer abgeschnitten. Sie sind mit dem Minus von -1 % in die Mittagsstunde gegangen und schicken sich an, den Tiefstrekord für das laufende Jahrzehnt noch einmal nach unten zu setzen. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Tagen nun mehr als -6 % verloren und liegt seit Jahresanfang um über -30 % unten. Die Kurse sind aus Sicht von Analysten jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Nel Asa: Die Zahlen kommen

Denn die Zahlen werden kommen. Die Norweger haben zuletzt im Herbst Quartalszahlen benannt. Die nächsten Zahlen stehen am 28.2 an. Erst dann wird sichtbar sein, ob die Geschäftszahlen noch so stabil sind oder waren wie vermutet. Dann hätte die Aktie ggf. wieder Comeback-Chancen – so sehen es Analysten mit Kurszielen von mehr als 70 Cent.

