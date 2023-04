Nel Asa-Aktie: Achtung - Trendwende im Anmarsch?

Liebe Leserinnen und Leser,

am Freitag konnte der norwegische Wasserstoffkonzern Nel Asa an den Märkten wieder etwas Luft gewinnen. Die Aktie legte immerhin bis zu den Mittagsstunden fast 1,5 % zu. Damit erreichte der Wert immerhin 1,18 Euro, steht also knapp davor, wenigstens die Marke von 1,20 Euro wieder anzugreifen. Dies kann ein starker Fingerzeig darauf sein, dass die Börsen optimistischer werden. In einer Woche wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das Jahr 2022 präsentieren. Dieser 21. April ist ein Termin, den zumindest Investoren und Analysten sich rot im Terminkalender anstreichen müssen.

Es geht um alles

Derzeit können Sie davon ausgehen, dass es praktisch um alles geht. Die Börsen sind gegenüber Nel Asa in den vergangenen Wochen ungnädig gewesen. Der einzige Grund: Die Norweger haben keine neuen glänzenden...