Nel Asa-Aktie: Achtung!

Nel Asa steht derzeit mit dem Rücken zur Wand – zumindest an den Aktienmärkten. Der Titel hat am Montag einen weiteren Verlust in Höhe von mehr als -1,1 % hinnehmen müssen. Die Notierungen verloren innerhalb einer Woche ca. -5 %. Damit ist die Aktie fast unter die Marke von 0,40 Euro gefallen – und dies führt direkt wieder zu den nächsten Jahrzehnt-Tiefpunkten. Es ist und bleibt nicht alles schlecht, was diese Aktie betrifft. Aber: Die guten Nachrichten sind die Ausnahme.

Eine dieser Ausnahmen ist die vor wenigen Tagen neu formulierte Erwartung von Berenberg. Die Analysten gingen davon aus, der Wert könnte auf einen Kurs von 11 NOK steigen. Das wären fast 0,90 Euro und damit ein Aufschlag von über 100 %. Dafür gebe es Hoffnung. Die Voraussetzungen sind allerdings hart. Das Unternehmen sollte dafür einige “große Orders”, also Aufträge gewinnen, heißt es zur Begründung. Dann könne das Vertrauen von Investoren zurückgewonnen werden.

Haben Investoren kein Vertrauen?

Die Frage sie erlaubt: Haben die Investoren also kein Vertrauen mehr? Das wäre immerhin schlüssig. Denn neue Aufträge hat Nel Asa seit Monaten fast gar nicht mehr publiziert. Einzig 5 Millionen Euro wurden akquiriert, dafür wurde ein Auftrag auf der anderen Seite storniert. Die Notierungen sind aktuell dieser Quasi-Enttäuschung schon vorausgelaufen. Seit Jahresanfang ging es für Nel Asa um mehr als 33 % nach unten.

Dementsprechend gehen der wirtschaftliche Niedergang, auch messbar am Auftragseingang, der massiv zurückging, und die Börsen-Verluste Hand in Hand. Die jüngst publizierten Zahlen zum Jahresergebnis 2024 haben nur kurzfristig für eine Erholung gesorgt. Der Wert ist aus dieser Sicht im Abwärtstrend und benötigt inzwischen eine harten Turnaround. Die Entwicklung am Montag spricht Bände: Der Titel wurde fast doppelt so oft gehandelt wie noch am Freitag. Der Verkaufsdruck erhöht sich messbar.

