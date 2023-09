Nel Asa-Aktie: 134% Prognose!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist zum Ende der Woche wieder schwächer geworden. Der Titel hat damit einen massiven Vertrauensschwund an den Börsen dokumentiert, auch wenn es innerhalb einer Woche bergauf ging. Ein Analyst jedoch toppt alle Erwartungen.

Nel Asa: Das ist immer noch ein Penny-Stock, muss das Fazit dieser Woche lauten

Nel Asa: Die Schwäche setzt sich seit Monaten fort, aber…

Ein Analyst sieht ein Plus von über 134 %!

Nel Asa ist damit aus der Sicht von Analysten offenbar stärker bewertet als es der Markt macht.

Nel Asa: Der Penny Stock!

Am Ende aber bleibt es zunächst dabei, dass die Aktie eine schwache Woche hinter sich gebracht hat. Am Freitag verlor Nel Asa -2,5 %. Die Aktie ging mit Kursen von 0,94 Euro aus dem Handel. Neue Nachrichten gibt es für und von Nel Asa auch weiterhin nicht, damit ändert sich an den grundsätzlichen...