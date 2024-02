Nel Asa: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa hinterlässt am Freitag eine gute Nachricht – und damit für das begonnene Wochenende nun die Frage, wie weit es für die Aktie in der neuen Woche wohl nach oben gehen wird. Denn dass es gut aussieht, was die kurzfristige Entwicklung angeht, steht zumindest weitgehend außer Zweifel. Am Freitag jedenfalls hat Nel Asa eine neue Auftragslage angegeben. Und das ist neu! Der Reihe nach. An den Börsen ist der Aufwärtslauf der Konkurrenz von Plug Power und auch ITM Power aus Großbritannien erst einmal an Nel Asa vorbeigegangen. Das Unternehmen hat im Wochenverlauf ein Plus von ca. 4-5 % hingelegt (es kommt auch auf den Börsenplatz an, der dieser Betrachtung zugrunde liegt). Das ist weniger als Plug Power oder ITM Power mit Gewinnen von jeweils weit über 20 % geschafft haben. Die Stimmung scheint also nachzuziehen. Aus gutem Grund?

Nel Asa: Bald wissen alle mehr

Die Aktie ist klar im charttechnischen und auch stimmungstechnischen Abwärtstrend. Dies jedoch steht nun vor der möglichen Prüfung. Denn: Nun hat das Unternehmen seine Auftragslage verändert. Nikola wurde ein Auftrag quasi entzogen und weiter gereicht an einen Käufer von Nikolas Wasserstoffprojekt. Dem liefert Nel Asa dann für 9 und zusätzlich 11 Millionen Dollar Elektrolyseure und Ausrüstung dazu. Das wiederum hat die Stimmung zumindest etwas beeindruckt. Das ist die eine Seite der Medaille für die kommende Woche, in der diese Meldung erst an den Börsen verarbeitet werden wird. Die andere Seite ist die bevorstehende Zahlenpräsentation. Am 28.2 geht es um die Quartalszahlen. Fallen die gut aus, wird das Unternehmen sicherlich die Chance haben, ähnlich wie nun Plug Power an den Börsen Punkte zu sammeln.

Dabei befindet sich Nel Asa in einer brauchbaren Ausgangssituation kurz vor der Hürde von 0,50 Euro. Wenn die überwunden ist, wird sich auch das charttechnische Bild ändern. Spannend wird es daher kurzfristig wie auch mit Blick auf den 28.2.

