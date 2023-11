Nel Asa: Achtung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa hat auch am Montagvormittag an den Finanzmärkten eher enttäuscht. Die Notierungen sind aktuell um -0,8 % gesunken. Die Norweger leiden unter den schlechten Ergebnissen, die Plug Power kürzlich meldete. Die Amerikaner waren an den Aktienmärkten daraufhin um über -40 % nach unten gekracht – und verlieren auch am Montag noch weiter.

Nel Asa: Das ist ein Hinweis!

Plug Power dient den Märkten offenbar als Indikator für die Schwäche des Marktes. Dies ist ein Hinweis, so die Vorstellung: Wasserstoff-Unternehmen verdienen derzeit zu wenig Geld, um in diesem oder auch nur im kommenden Jahr auch nur annähernd die Verlust-Eindämmungsziele zu erreichen. Sowohl Nel Asa und insbesondere Plug Power haben Verluste gemeldet, die höher als der Konsens ausfielen. Dies kann die Stimmung an den Märkten nur stören, so die allgemeine...