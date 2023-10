Nel Asa: Der Abschied!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat einen sehr schwachen Wochenstart hinter sich. Es geht einfach nur in eine Richtung weiter. Der Abschied an den Börsen könnte sich so darstellen, wie es aktuell zu sehen ist. Die Analysten haben größte Sorge – so weit sie sich mit dem Chart beschäftigen.

Allerdings gibt es zwischenzeitlich auch immer wieder Erholungsversuche. Die Aktie schafft es demnach, sich bei etwa 0,65 Euro eine erste kleine Unterstützung zu erarbeiten. Das “Aus”, wie es vielfach hieß, ist demnach bis dato bei der Nel Asa nicht in Sicht.

Neue Nachrichten gibt es auch nach der katastrophalen Vorwoche nicht. Der Titel hatte einen Abschlag von etwa -13 % hinnehmen müssen. Dies wiederum kulminiert inzwischen zu einem Gesamtverlust von -50 % seit dem 1. Januar.

Nel Asa: Diese Hoffnung gibt es auch noch immer

Die Norweger haben allerdings noch...