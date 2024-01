Nel Asa: 6,40 - das ist DAS Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat seinen sehr verwirrenden Lauf an den Börsen aktuell fortgesetzt. Am Mittwoch ging es ohne nähere Begründung durch die Märkte um mehr als 6,5 % nach oben. Damit hat die Aktie auf der anderen Seite jedoch weiterhin nicht einmal die Marke von 0,50 Euro überwunden. Der Titel befindet sich auf dem Weg nach unten, wenn das Zeitfenster etwas weiter gespannt wird. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen allenfalls in etwa auf dem Niveau von +/- 0 angekommen. Der Titel hat dabei auch seit Jahresanfang nicht glänzen können – die Aktie verlor deutlich mehr als -20 %. Also hat sich am Mittwoch kaum etwas geändert. Vielmehr wird der Konzern wohl vor allem wegen ITM Power einen größeren Zuspruch erfahren haben.

Nel Asa: Der ITM Boost

Der Boost durch die Briten ist nicht zu übersehen. ITM Power konnte am Mittwoch einen Gewinn von gut 25 % an den Aktienmärkten verbuchen. Das ist alles nicht besonders verwunderlich, denn die Stimmung am Markt war zuvor zum Zerreißen gespannt. ITM Power hat aber ein Halbjahresergebnis vorgelegt, das vor allem in einer Hinsicht überzeugte: Die Erwartungen wurden einmal erfüllt. Das gelingt nicht vielen Unternehmen dieser Branche und verdiente ein besonderes Lob. Ob 25 % Gewinn angemessen oder eine übertriebene Reaktion waren, bleibt offen.

Nel Asa ist ohne eigene Nachrichten immerhin dem Trend gefolgt und konnte annähernd auf 0,50 Euro springen. Noch fehlt indes sehr viel, wenn es um steigende Chancen geht. Vor allem muss auch Nel Asa noch seine Zahlen vorlegen und damit Vertrauen ernten. Die Quartalszahlen kommen am 28. Februar. Mitten im laufenden Abwärtstrend ist genau dieser Tag dann eine Bewährungsprobe für Nel Asa – gelingt ggf. ein ähnlicher Sprung nach oben, wie ihn ITM Power jetzt geschafft hat? Geht es nach JPMorgan, wird dies nicht gelingen. Die taxieren das Kursziel nun bei nur noch 6,40 NOK – das ist ein unfassbar hoher Abschlag. Wer behält hier jetzt Recht?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...