Nel Aktie plus 9,31 %, Plug Power Aktie im Vorhandel plus 15,13 %. Was ist los bei den Wasserstoffaktien?

Nel Aktie in Oslo plus 9,31 % auf 18,85 NOK (14:31 Uhr), Plug Power im Vorhandel plus 15,31 % auf 19,80 USD (8:54 ET) und auch bei einer Bloom Energy geht es um 12,21% im Vorhandel hoch auf 19,30 USD (8:58 ET). In Europa springt ITM Power um 9,25 % auf 2,161 GBP. Was ist da los?

Unternehemensmeldungen finden sich aktuell keine. Natürlich beeindruckt das Volumen von 8 Mrd USD, die Ägypten – vorerst in Form eines MoU – in eine GreenHydrogen Produktionsstätte investieren will. Die gestern Abend in der „THE ECONOMIC TIMES“ gemeldete Vereinbarung mit der INDIAN RENEW POWER PRIVATE LIMITED zeigt die Dimensionen auf, die mittlerweile mit Wasserstoffinvestitionen erreicht wird, wir daber kaum Grund für die heutige Kursentwicklung sein. Passt aber zum positiven Nachrichtenumfeld. Gestern Abend eingte man sich auf das Klimapaket im US-Senat. Wie von uns gemutmasst, hat Senator Manchin seine Position überdacht oder überdenken müssen? Am 20.06.2022 hiess es im nwm „Plug Power CEO Andy March nutzt Senatshearing. Senator Manchin unter Zugzwang?.“ – und so gibt es jetzt die fehlende 51. Stimme.

Warum die Kurse derartig anziehen sei dahingestellt, aber diese Entwicklung wird bei der Nel Aktie oder beispielsweise bei der Plug Power Aktie die relativ grossen „Shortpositions“-Halter unter Druck setzen.

Vielleicht waren die Wasserstoffaktien einfach „überverkauft“ und der Markt wendet sich wieder diesem Growth-Segment zu. Vielleicht hilft die Nachricht, dass aufgrund der Erdgaspreisentwicklung mittlerweile Green Hydrogen günstiger hergestellt werden kann, als blauer oder grauer Wasserstoff. Technisch sieht es jetzt bei den Pureplayern auf einmal „richtig gut“ aus. Nel beispielsweise scheint die Widerstände bei 16,88 NOK zu nehmen, wenn es jetzt „noch ein Stück“ weitergehen sollte…

Auf jeden Fall wird die aktuelle Kursentwicklung langsam bedrohlich für die offiziell meldepflichtigen Short-Positionen von mindestens 0,5%, die sich auf insgesamt 4,9 % summieren, dazu noch eine erfahrungsgemäss grössere Zahl short gehaltener Aktien, die unterhalb der Meldegrenze liegen. Ein aktuelles Kursplus von 8,95 % an der Börse Oslo für die Nel Aktie bedeutet für die aktuell gehaltenen Shortpositionen, ob meldepflichtig oder nicht, einen kräftigen Verlust.

Alle meldepflichtigen Shorter sind aktuell mit der Nel Aktie in Oslo im Minus – Bandbreite hier

Insgesamt ein Tagesverlust von aktuell 105,66 Mio NOK auf eine Gesamt-Positionsgrösse von 1.277 Mio NOK. Von den 5 engagierten Hedgefonds haben alle ihre Positionen unterhalb des aktuellen Kursniveaus aufgebaut. Angefangen bei 16,00 NOK aufgebaut(EnismoreFund Management 0,62 %), die anderen bei 11,75 NOK (Odey Asset Management, 0,57 %), 12,43 NOK (Helikon Investments, 2,17%), 13,90 NOK (Sandbar Asset Managemnet, 0,59%) und 14,99 NOK(Arrowstreet Capital, 0,95%) Aktuell liegen die Positionen insgesamt mit 254.47 Mio NOK im Minus.

Zwangseindeckungen sind noch kein Thema, aber zumindest die Compliance respektive Risikoabteilungen werden sehr sensibilisiert sein. Und neben den in Norwegen meldepflichtigen Positionen gibt es einmal Shortpositionen, die unterhalb der 0,5% Meldegrenze liegen, und auch in Amerika können die an der NASDAQ gehandelten Nel Aktien geshortet werden. Spannende Frag sit, ob sich bereits heute einer der Fonds eingedeckt hat, wie „duldsam“ die risikoabteilungen mit gegenläufigen Positionen sind und wann „der erste“ aufgibt. Wäre bei einer Days-to-Cover ration in Oslo von derzeit 11,5 eine interessante Situation für die Nel Longs.

Und bei Plug Power reden wir von einer Shortquote von 12,86% – über eine Milliarde USD „leerverkauft“, days to cover ratio „nur“ bei 3 Tagen aufgrund der hohen Handelsvolumina. Aber auch hier gilt: Niemand schaut lange zu, wenn er Geld verliert…

Bei der Nel Aktie sieht es auch operativ seit der Grossorder gut aus. Wichtige Termien stehen an, die weitere Impulse bringen könnten.

Am 11.08.2022 wird Nel „berichten“, aber bereits am 02.08.2022 wird es auf der ao GV spannend. Der Nel Aktie fehlten nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge, über wirklich grosse Aufträge. Und nachdem Nel Asa (ISIN: NO001008123) hier erstmals geliefert hat, sollten nun die Quartalszahlen noch „einigermassen“ die Erwartungen treffen, um der Aktie zumindest von der operativen Seite den Weg freizuhalten:

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q2 von -0,1212 NOK je Aktie erwartet – hier 6 Analysten mit einer Schätzung berücksichtigt. Weiterhin wird – von insgesamt 9 Analysten – durchschnittlich ein Umsatz von 255,0 Mio NOK im Q2/22 erwartet. Derzeit äussern sich 21 Analysten zu dem Kursziel der Nel Asa Aktie: Durchschnittlich werden 14,762 NOK genannt, was bereits mit dem aktuellen Kursniveau überschritten wird (aktuell Oslo, 26.07./10:06 Uhr: 15,58 NOK). Die Bandbreite der Kursziele liegt zwischen 7,00 und 25,00 NOK. Damit die Analysten wieder „mehr Phantasie“ in der Aktie sehen können, wäre wohl eine klare „Überschreitung“ der Prognose erforderlich – oder ein entsprechender Ausblick auf weitere Grossaufträge. Und zuvor sollte die ao GV „die vom Management gewünschten Ergebnisse“ liefern:

Auf der ao HV am 2.08.2022 um 15:00 Uhr wird es bereits spannend – es geht um die Kasse!

Auf der letzten ordentlichen Hauptversammlung verfehlte das Board mit seinem Vorschlag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Erfüllung des Aktienbedarfs der bestehenden Aktienoptionsprogramme die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Eigentlich ein Schlag ins Gesicht des Managements, das neben einigen Mitarbeitern Begünstigter der Aktienoptionen ist. Wahrscheinlich hatten die Insiderverkäufe von einen Boardmember (Jebsen) und insbesondere der grössere Verkauf von Jon Andre Lokke negative Gefühle bei den Aktionären geweckt. Eine Ohrfeige. Aber eine Ohrfeige, die aber das Unternehmen dringend notwendige Liquidittät kosten könnte.

Während wenigstens der Antrag eines genehmigten Kapitals auf derselben HV durchgewunken wurde, kostet die Ablehnung des genehmigten Kapitals für die Aktienoptionsprogramme möglicherweise Liquidität, die besser für Investitionen oder zur Verlustdeckung eingesetzt werden würde. Ohne genehmigtes Kapital müsste Nel „am Markt“ Aktien aufkaufen, um die Optionen der Mitarbeiter/Führungskräfte zu erfüllen. Das will man vermeiden, deshalb der zweite Anlauf auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung denselben Antrag nochmals zu stellen. Teures Vergnügen und zugleich Nagelprobe, ob es dem neuen CEO Volldahl gelingt „seine Aktionäre“ zu überzeugen.

Scheitern auf der ao HV könnte Volldahl zur „lame duck“ machen bevor er überhaupt richtig angefangen hat. Nel Aktie könnte dadurch in Turbulenzen geraten

Aber Volldahl könnte den Auftritt natürlich auch zu einem Erfolg drehen – spannender Tag für die Nel Aktie. Denn man ist überzeugt: „The generic authorization received the required support, but the proposed authorization for incentive programs did not. The Board considers it in the shareholders‘ interests that granted options under existing option programs may be settled in shares rather than in cash, and has therefore decided to present the matter again for renewed consideration by the shareholder meeting.“ Ob das Risiko es wert war, eine ao HV einzuberufen? Oder ist das ein vergifteter Apfel des Ex-CEO?



Offensichtlich kommt es heute zu einem Run auf Wasserstoffaktien. Pureplayer vorneweg…

Und für den Anleger ist es auf Dauer eine entscheidende Frage, welches System – ob PEM, AEM, alkalische Elektrolyse oder Hochtemepraturelektrolyse – sich letztendlich als wirtschaftlichste Lösung zur grossvolumigen Produktion grünen Wasserstoffs durchsetzen wird. Hier entstehen Milliardenmärkte, die vom Technologieführer oder den Technologieführern mit der „günstigsten“ /“wirtschaftlichsten“ Technologie wahrscheinlich dominiert werden können.

Die Grossaufträge der letzten Zeit gaben einen Vorgeschmack auf die – noch? – Technologieoffenheit des Marktes: Nel gelang es endlich einen Auftrag zu gewinnen, der als „gross“ bezeichnet werden kann. 200 MW Elektrolyseurkapazität verkauft mit ALKALISCHER ELEKTROLYSE. Und Plug Power konnte 1 GW PEM-Elektrolyseure nach Dänemark verkaufen. Dazu gesellt sich Bloom Energy mit ihren Hochtemperatur-Elektrolyseuren von denen man 500 MW an die SK Group verkaufen konnte. Während eine Enapter auf ihre AEM-Elektrolyseure setzt. Dazu nucera mit alkalischer Elektrolyse, Seimens Energy mit PEM, ITM Power mit PEM. Und so fort – jeder Hersteller hat eine – oder auch zwei Technologien, die er für zukunftsfähig hält und die er am Markt durchsetzen will.

Wie geht’s weiter mit den Wasserstoffaktien – Alle auf dem Sprung, alle noch nie Geld verdient, weshalb noch „Geld vom Kapitalmarkt“ in mehr oder weniger grossem Umfang benötigt werden sollte. Aktuell scheinen die Kassen ausreichend gefüllt, aber der Weg zum Break-Even ist von hohen Investitionen und Kompensation laufender Verluste geprägt. Und welche Technologie wird sich durchsetzen? Ein Leser des nwm, Herr Doktor Michael Bernicke befasst sich mit Elektrolysetechniken und hat uns für Sie einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Verfügung gestellt (Ausschnitt aus einemAntrags) – zum besseren Verständnis, zur eigenen Einschätzung:



Dr. Michael Bernicke, „Herstellung von Wasserstoff – Elektrolysetechnologien“

Wasserstoff kann über verschiedene Elektrolysetechnologien hergestellt werden i) Protonen-austausch-Membran-Elektolyse (PEM-EL), ii) Alkalische-Elektrolyse (ALK-EL), iii) Anionen-austausch-Membran-Elektrolyse (AEM-EL) und iv) Hochtemperatur-Elektrolyse (HT-EL)

Bei der i) PEM-Elektrolyse

wird eine Catalyst Coated Membrane (CCM) bzw. eine Membran-Elektroden-Einheit (Membrane Electrode Assembly) bestehend aus einer a) Anode, b) Membran und c) Kathode zwischen zwei Stromkollektoren (poröse Transportschicht, PTL) eingebaut und beidseitig von Bipolarplatten mit definierten Rillen (sog. „Flowfields“) unter kontrolliertem Anpressdruck zusammengedrückt. Bei der PEM-Elektrolyse wird Wasser an der Anode eingespeist und in seine Bestandteile zerlegt. Der entstandene Sauerstoff entweicht, Elektronen werden durch den Stromkollektor über die Bipolarplatten zur Kathode geführt und Protonen gelangen durch die Membran zur Kathode und rekombinieren mit Elektronen zu gasförmigem Wasserstoff, welcher schlussendlich aus der Zelle entweicht.

Die Protonen erzeugen eine saure und korrosive Umgebung im Zellraum des Elektrolyseurs, wodurch teure Katalysatoren der Platin-Metallgruppe (bspw. Iridium und Platin) und Komponenten aus korrosionsbeständigem Titan eingesetzt werden müssen. Die Membran verfügt über eine hohe Protonenleitfähigkeit und ist nicht porös, wodurch Betriebszustände mit hohen Drücken und hohen Stromdichten (bis zu 2000 mA/cm²) erreicht werden können.[14] Bei der Verwendung dünner Membranen können hohe Spannungsausbeuten erreicht werden.[15]PEM-Elektrolyseure lassen sich unter höheren Lastschwankungen als ALK-EL betreiben, wodurch volatile Stromquellen (Wind, Solar) als Energielieferant eingekoppelt werden können. Die Investitionskosten betragen aktuell pro Kilowatt-Leistung 1000 EUR (2018) und können langfristig auf 350 EUR (2050) gesenkt werden.[14, 16]

Die ii) alkalische Elektrolyse (ALK-EL)

ist das älteste der hier vorgestellten Verfahren und basiert auf dem Einsatz hochkonzentrierter alkalischer Elektrolytlösung (20 bis 40 wt.% KOH). Der Anoden- und Kathodenraum ist durch ein Diaphragma getrennt, da zuvor keine Membranen zur Verfügung standen die über eine ausreichende OH– Leitfähigkeit verfügten. Das Diaphragma ist porös, weshalb ALK-EL nur eingeschränkt unter Druck betreibbar ist. Der gewonnene Wasserstoff muss mit hohem Energieaufwand komprimiert werden um eine Speicherung und einen Weitertransport zu ermöglichen. Des Weiteren lässt sich die Zelle -auf Grund der schlechten OH– Leitfhäigkeit des Diaphragmas- nur unter geringen Stromdichten (bis max. 600 mA/cm²) betreiben.[14] Typische Katalysatoren sind eher preiswerte Materialien basierend auf Ni, Co, Fe. Allerdings führt die Agressivität der hochkonzentrierten Elektrolyten dazu, dass vorallem korrosionsresistente, teure periphere Komponenten eingesetzt werden müssen. Die Investitionskosten pro Kilowatt-Leistung liegen bei ~800 EUR (2020) und sollen auf ~600 EUR (2025), bzw. ~500 EUR (2050) sinken.[14, 16]

Die iii) Anionenaustausch-Membran-Elektrolyse (AEM-EL)

ist eine Kombination aus PEM-EL und ALK-EL wodurch die jeweiligen Vorteile beider Technologien, unter Eliminierung der entsprechenden Nachteile, erhalten werden.[17] Kern der neuartigen Technologie ist eine Membran mit ausreichender OH–-Leitfähigkeit, sodass im Vergleich zu ALK-EL eine deutlich weniger agressive Umgebung vorhanden ist (milliQ, schwache KOH oder K 2 CO 3 ). Durch die weniger korrosiven Betriebszustände sind Katalysatoren aus der Platin-Metall-Gruppe nicht notwendig. Typischerweise wird preiswertes Ni, Co oder Fe als Katalysator eingesetzt. Für Bipolarplatten kann rostfreier Stahl statt Titan verwendet werden.[14, 18] Das Design der AEM-EL orientiert sich stark am Vorbild der PEM: Anode und Kathode liegen direkt auf einer nicht-porösen OH–-leitenden Membran auf und es werden Current-Collector sowie Bipolarplatte verwendet, wodurch Arbeiten unter hohem Druck und hohe Stromdichten möglich sind.

Der erzeugte Wasserstoff verfügt über eine höhere Reinheit als in der ALK-EL wodurch Reinigungs- und Kompressionsschritte entfallen und Kosten gesenkt werden. Die Responsivität und Flexibilität der AEM-EL ist höher als bei der ALK-EL wodurch eine bessere Anpassung an die volatile Stromproduktion (Sonne, Wind) möglich ist. Die AEM-EL befindet sich aktuell im Frühstadium ihrer Entwicklung und kann nur mit einer ausoptimierten Membran den Sprung zu einer relevanten Technologie schaffen. Die Firma Evonik hat sich diesem ambitionierten Projekt verschrieben.[19] Das verwendete Wasser kann ebenfalls über einen geringeren Reinheitsgrad verfügen, als das in der PEM-EL eingesetzt Wasser. Die Investitionskosten pro Kilowatt-Leistung liegen bei 1000 EUR (2018) und können auf 500 – 600 EUR (~2030) gesenkt werden.[14]

Die Wasserstoffherstellung über iv) Hochtemperatur-Elektrolyse (HT-EL)

wird üblicherweise bei Betriebstemperaturen zwischen 100 bis 850 °C realisiert. Ein Teil der für die Spaltung des Wassers notwendigen elektrischen Energie wird der Wärme entnommen, welche deutlich preiswerter ist als elektrische Energie und dazu führt, dass die HT-EL besonders wirtschaftlich abläuft und im Dauerbetrieb deutlich preiswerter ist als PEM-EL. Auf Grund der hohen Temperaturen müssen vollständig andere Materialien als bei PEM, ALK, und AEM-EL verwendet werden. Der Elektrolyt besteht aus einem Yttriumoxid stabilisiertem Zirkoniumoxid (YSE), Kathode aus z. B. LaSrMnO 3 , Anode aus Mischoxiden des Lanthan, Strontium und Cobalt, z. B. Ni/YSZ.[20] Ein wesentlicher Nachteil der HT-EL ist, dass die hohen Betriebstemperaturen zunächst erreicht werden müssen, wodurch eine sehr lange Anfahrtzeit entsteht.

Des Weiteren verfügt HT-EL über einen deutlich schmaleren Betriebsbereich als PEM oder ALK-EL weshalb volatile Energiequellen (erneuerbare Energien) nicht in direkter Einspeisung verwendet werden können. Außerdem muss stets eine Wärmequelle (z.B. Kernreaktoren, solarthermische Kollektoren, geothermische Quellen) vorhanden sein. Die Investitionskosten je Kilowatt Leistung liegen aktuell bei 2500 EUR (2018) und könnten bis auf 150 EUR (2050) gesenkt werden.[16, 21]

BEI RÜCKFRAGEN, ANMERKUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN FREUEN WIR UNS AUF IHRE MAILS. WÄRE SCHÖN WENN SICH HIERAUS EINE DISKUSSION UND EIN AUSTAUSCH ENTWICKELN WÜRDE. AUCH HERR DR BERNICKE STEHT FÜR RÜCKFRAGEN ZUR VERFÜGUNG.

Nel Plug Power Bloom Energy Siemens Energy Enapter nucera Siemens Energy ITM Power MAN – Kampf der Systeme

Hier ein aktueller Überblick übe rKapazitäten der Eelktrolyseurproduktion und der angewandten technik. Fehlend in der Auflistung sind noch einge Player, wie Cummins, McPhy u.a. aber zumindest bieten die Zahlen einen Eindruck, dass auf jeden Fall die Elektrolyseurkapazitäten Engpassfaktor werden könnten, wobei überschaubare Investitionskosten und relativ kurze Kapazitätsausbauzeiten…

NEL- IST 550 MW – KONKRET in Standortsuche 500 MW – Mittelfristziel 2025 SOLL 10 GW bis 2025 – Technologie PEM / alkalische Elektrolyse

Plug Power- IST 500 MW – KONKRET in Bau 2 GW JV Fortescue, 2023 fertig – Mittelfristziel 2025 SOLL 3 GW plus 2 GW JV Fortescue plus x GW JV SK Group – Technologie PEM Nucera – IST 1 GW – KONKRET in Planung/Bau ? MW in Saudi Arabien – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie AWE ( alkalische Wasser Elektrolyse ) Siemens Energy IST ? vielleicht 100 MW, manuelle Produktion – KONKRET im Bau „mehrere GW“ , 2023 fertig – Mittelfristziel SOLL ? GW – Technologie PEM ITM Power – IST 1 GW- KONKRET in Bau 1,5 GW, Fertigstellung 2023 – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie PEM Bloom Energy – IST 500 MW – KONKRET in Bau 500 MW, Fertigstellung 2022 – Mittelfristziel SOLL 2 GW, zzgl. Expansionspläne Asien, unbeziffert – Technologie SOEX, Hochtemperatur-Elektrolyse Enapter IST ca. 30 MW KONKRET in Bau 300 MW Mittelfristziel SOLL 1 GW – Technologie AEM , neuer Ansatz durch kleinteilige Elemente in Reihe geschaltet

