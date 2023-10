Nel Aktie hoffnungslos? Am 25. Oktober müssen Zahlen treffen. Vorher von Constellation der passende Grossauftrag? Midwest Hub?

Nel hat seit die Q2 den Markt positiv überraschen konnten, nichts Neues über Auftragseingänge oder steigende Nachfrage nach den Produkten der Norweger geliefert. Die Enttäuschung reichte so weit, dass vor einigen Wochen eine Analystin von Bernstein mit den Worten „Weg mit den Amateuren, die Profis sind da“.

für die Aktie von thyssenKrupp nucera aussprach und Nel auf UNDERPERFORM abstufte. Nel als Haufen von Amateuren, dem es nicht gelingt Grossaufträge zu gewinnen und der zusehen muss, wie beispielsweise eine nucera die wirklich grossen Kunden vor der eigenen Haustür, H2 Green Steel mit ihrem 700 MW Elektrolyseurauftrag, wegschnappt. Bevor jetzt Nel am 25.10.2023 mit seinen Q3-Zahlen versuchen sollte, die Ausverkaufsstimmung in der Aktie zu drehen, könnte unverhofft aus den USA Rückenwind kommen. Sie erinnern sich: 7 Mrd USD für 7 Wasserstoffhubs. Und dabei ist Constellation. Constellation, wer?

Constellation – mit Nel unterwegs bei der Elektrolyse aus Atomstrom – feiert sich als Sieger im Midwest Hydrogen Hub. Feiert Nel mit?

Constellation, der landesweit größte Produzent kohlenstofffreier Energie – Atomstrom – , ist ein wichtiger Teilnehmer des Wasserstoff-Hubs MachH2, der kürzlich vom Energieministerium (DOE) im Rahmen der parteiübergreifenden Initiative „Infrastructure Investment and Jobs“ für bis zu 1 Mrd USD Fördergelder ausgewählt wurde. In unserer Reihe

geht es im Teil 3 um die beiden Wasserstoffhubs „Midwest Alliance for clean Hydrogen“ und „Pacific Northwest Hydrogen Hub“ – neben Chancen für Nel könnte es auch für Siemens Energy (über Air Liquide) und RWE/Linde/ITM Power (über Arcelor Mittal) spannend werden. Aber zuerst zu Nel:

Constellation wird einen Teil der Hub-Finanzierung für den Bau der weltweit größten nuklearbetriebenen Produktionsanlage für sauberen Wasserstoff in seinem LaSalle Clean Energy Center in Illinois verwenden.

Das Projekt wird jedes Jahr schätzungsweise 33.450 Tonnen sauberen Wasserstoff produzieren und Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Constellation schätzt, dass die LaSalle-Anlage für sauberen Wasserstoff etwa 900 Millionen US-Dollar kosten wird, wobei ein Teil der MachH2-Förderung die Projektkosten ausgleicht. Die Midwest Alliance for Clean Hydrogen (MachH2) besteht aus mehr als 70 öffentlichen und privaten Einrichtungen, die alle Phasen der Wasserstoff-Wertschöpfungskette repräsentieren. Die Projekte konzentrieren sich auf Illinois, Indiana und Michigan, mit weiteren Vertretungen aus Kentucky, Missouri, Ohio und Wisconsin.

“We are delighted to be part of this incredibly important hub in the nation’s heartland,” sagte Joe Dominguez, President und CEO von Constellation. “In the months leading up to this selection, Constellation, organized labor partners and business leaders have urged the administration to provide important guidance implementing Congress‘ intention to allow hydrogen production using carbon-free power from existing nuclear stations to earn tax credits contained in the Inflation Reduction Act. Without those credits, projects like this one will not go forward. Today’s award is proof positive that DOE and the administration want existing nuclear energy to play a vital role in jumpstarting domestic hydrogen production and we look forward to final Treasury Department guidance. Today is a great day for America, for clean energy, for jobs and for the environment.”

Nuklearer Strom und Bloom Energy’s Hochtemperaturelektrolyse gehören zusammen – also hier Chancen für Bloom! Oder grätscht Nel dazwischen, die in DoE-Projekt Atomstrom nutzen und mit Constellation bereits zusammenarbeiten?

Nel in DoE-Fördermassnahme bei Constellation als Vorreiter: Seit der ersten Ankündigung im August 2021 bis März 2023 ist einiges an Zeit vergangen. Zwischendurch gab es Fördergelder für das Projekt “ CO2-freie Produktion von Wasserstoff mit Atomstrom“ vom amerikanischen Energieministerium (DOE). Und dann meldete meldete Constellation, dass die Wasserstoffproduktion im 1,25 MW Elektrolyseur von Nel angelaufen ist. Geplant sind allein von Constellation bis 2025 Investitionen von 900 Mio USD in die Produktion und Lagerung von Wasserstoff an den diversen Standorten der unternehmenseigenen Atommeilern. Und es fällt nicht schwer einzuschätzen, dass der PEM-Elektrolyseur von Nel – bei positivem Verlauf der jetzt begonnenen Testphase – keine schlechten Ausgangsvoraussetzungen für die dann zu vergebenden Aufträge für die Norweger bieten sollte.

Wasserstoff als „Nebenprodukt“ der Atommeiler – demnächst im grossindustriellen Masstab geplant

Im vergangenen Jahr genehmigte das DOE im Rahmen einer 5,8 Mio USD Förderung die Fortsetzung des Baus und der Installation eines Elektrolyseursystems am Nine Mile Point, um Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle in Wasser zu trennen. Darüber hinaus kündigte NYSERDA kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 12,5 Mio USD an, um eine ergänzende Demonstrationsanlage der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie am Nine Mile Point zu unterstützen und eine langfristige Energiespeicherung für das Stromnetz bereitzustellen. Soweit die Argumente, die für Nel sprechen.

Kommt von Constellation demnächst ein Grossauftrag nach Norwegen? Mit dem geplanten Produktionsstandort in Michigan würde Nel vom genau richtigen Ort lieferfähig sein, um den Wasserstoffhub „Midwest“ mit Eelktrolyseruen zu versorgen. Oder landet der Auftrag bei Bloom Energy, die gerade bei atomstrombetriebenen Elektrolyseuren ihre Hochtemperatur-Elektrolyseure im vorteil sehen?

Nel könnte die Kursflaute einfach beenden – einfach aus der riesigen Auftragspipeline Aufträge generieren.

Aber Nel meldete stattdessen eine bestimmt interessante, spannende Entscheidung. Wäre bei entsprechendem Auftragsbestand eine „Kursrakete“ gewesen, aber so könnte die Nachricht von gestern nach dem Kursschub von 5,56% am Mittwoch bereits heute vergessen sein. Ausser, es folgt das wichtigere. Der Beweis grossauftragsfähig zu sein – und eben nicht amateurhaft bei den wirklich grossen Projekten aussen vor zu bleiben. Damit die Aussage der Bernstein Analystin nicht das Ende der Anlegerträume über Nel beschreibt, ist bald der Gegenbeweis zu erbringen. Die „nicht-wirklich hilfreiche“ Perspektiv-News, mit dem alles zunichtemachenden Schlusssatz: „A final investment decision for constructing this facility has not been made yet. “ – Nel verbockte es.

In eine triste Stimmungslage für Verluste schreibende „H2-Perspektivunternehmen“, die auf Kapitalzufuhr angewiesen sind, bevor sie – von manchen generell in Frage gestellt – den Breakeven in 2024, 2025 oder noch später eventuell erreichen können, kommt aus Norwegen eine viel gehörte Ankündigung. Nachdem sich Nel medienwirksam vor Monaten bereits für einen Standort im Grossraum von Detroit für die geplante Serienproduktion von Elektrolyseuren in den USA entschieden hatte,wurde es konkret: Plymouth Charter Township, ein Vorort von Detroit, Nel’s erste Wahl für US-Gigafactory.

Starkes Q2 war ohne entsprechende Nachrichtenlage zu wenig für die Anleger. Kann Q3 es retten? Am 25. Oktober zählt es.

Wenn man sich den Chart der Nel Aktie fällt auf: Seit den guten Quartalszahlen ging es beinahe kontinuierlich bergab – auf dem Weg zum Pennystock ohne Widerstand. Sollte man jetzt darüber nachdenken, einzusteigen? Antworten auf diese Frage gibt es viele. Widersprüchliche. Den Anfang machen die Analysten, denen man ja eigentlich einen Erfahrungsvorsprung unterstellt. Und es waren bereits einige Analysten, die der Nel Aktie weitere Schläge versetzten. Zuletzt die Amateur-Einstufung durch die Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran. Hoffnung? Ja, wenn es gelingen sollte, endlich den Knoten der Auftragspipeline platzen zu lassen. Ansonsten…

Erwartungen der Analysten für das Q3 von Nel

Umsatzerwartung Q3 im Durchschnitt: 444 Mio NOK –REAL:

Erwartung EBITDA minus 144 Mio NOK/ EBIT minus 198 Mio NOK – REAL:

Erwartung Nettoverlust Minus 213 Mio NOK – REAL:

Wichtige weitere Kennzahlen: Ordereingang im Q3, Cashbalance zum 30.09.2023

Entscheidende Frage ist und bleibt: Kommen die angekündigten Grossaufträge für die Nel nach eigenen Worten hohe Investitionen in die Angebotserstellung (FEED-Studien) fliessen lassen muss. Und wenn diese dann wirklich die wesentlich höheren Margen erzielen, als die alten Aufträge, deren Abarbeiten die hohen laufenden Verluste erklären soll, dann könnte noch was aus der Nel Aktie werden – spannend. Kaufkurse? Charttechniker würden sagen: Finger weg. Mutige: So günstig wird’s nicht wieder. Vorsichtige: Wird auch noch billiger…