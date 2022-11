Nel Aktie – „auf dem Rückzug“. Kursstütze von ungewohnter Seite.

Nel – Wasserstoffaktie, die nicht nur beim Börsenwert zu den Grossen zählen will, sondern auch im grossindustriellen Masstab Elektrolyseure weltweit produzieren, verkaufen und installieren will. Diese Woche an der Börse wieder schöne Kursgewinne von rund 9%.,seit den Tiefs unter 1,00 EUR am 12. Oktober sogar knapp 50%.

Ehrgeizige Umsatzziele für die nächsten Jahren, Faktor 5, 10 oder noch höher – zuerst verlacht, mittlerweile durchaus als einer der möglichen Wasserstoff-Big-Plyer „in der Verlosung“. Jahrelang predigte der engagierte CEO Jon Andre Løkke von der zukünftigen Grösse Nel’s. U/nd der neue CEO, der für Skalierung, Grossauftragsfähigkeit, automatisierte Serienfertigung die nötige Erfahrung haben soll, Håkon Volldal, kann abliefern. Natürlich sind die Vorarbeiten für die zwei Grossaufträge, die in seine Amtszeit fallen, unter Lokke’s Ägide geleistet worden. Und auch der 12 Mio EUR Auftrag zuletzt wird wohl schon in der Angebotsphase gewesen sein – nichtsdestotrotz Volldal beginnt zu liefern, so wie es immer versprochen worden ist.

Wegweisende Kooperation Nel’s mit GM soll Serienfertigung in USA zum Erfolg machen -USA als wichtigster Markt gesetzt. Eine Meldung, die Ambitionen und Ernsthaftigkeit der Wachstumspläne der Norweger verdeutlicht. Und das haben seitdem wohl auch einige andere Akteure erkannt und daruas ihre Schlüsse gezogen:

Shortpositonen auf Nel wurden in der letzten Woche signifikant um mehr als 10% reduziert – Verlustbegrenzung? Konsequenz aus aktueller Nachrichtenlage? Neueinschätzung von Nel’s Marktchancen?

Es scheinen einge der vornehmlich amerikanischen Hedgefondsmanager vorsichtiger zu werden. Sie reduzierten seit Meldung der Nel-GM-Kooperation die – medepflichtigen Positionen ab 0,5% – Engagements von 6,33% auf aktuell 5,7 %. Ob diese Reduktion den starken Kursen der Nel Aktie in letzter Zeit geschuldet ist oder der aktuellen Nachrichtenlage oder einer Kombination aus beidem , sei dahingestellt. Und natürlich wird auch die um rund 0,66% erhöhte Kauf-Kraft für die Nel Aktie kursstützend oder sogar treibend gewirkt haben. Und steigende Kurse bedeuten stetige Minuszeichen für Shortpositonen. Aktuell sieht es folgendermassen aus:

Kurs der ersten Shortpositon Gesamtveränderung der Position in NOK Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0.79 % 185.49 M +6.24 M 14.31 NOK -6.80 M Ennismore Fund Mangement Limited 0.57 % 132.84 M +4.47 M 15.62 NOK 6.84 M Helikon Investments Limited 2.22 % 517.79 M +17.42 M 12.72 NOK -74.39 M Marshall Wace Llp 0.69 % 162.02 M +5.45 M 14.08 NOK -8.45 M Odey Asset Management Llp 0.54 % 126.62 M +4.26 M 12.05 NOK -23.90 M Qube Research & Technologies Ltd 0.89 % 207.82 M +6.99 M – – M Summe 5.70 % 1,332.58 M +44.83 M -106.71 M

Insgesamt „liegt man hinter“ bei Nel. nicht dramatisch, aber natürlich werden Shortpositonen laufend von Risikomanagement, Compliance und Management beobachtet und auf ihre Perspektive geprüft. Zu Bedenken ist wieterhin, dass die relativ egring erscheinende Grösse von 5,7% der geshorteten aktien NUR die meldepflcihtigen Positionen umfasst – erfahrungsgemäss erreichen die nicht-meldepflichtigen Positionen durchschnittlich Faktor 2.

Und wenn bereits die gemeldeten 5,7 % Shortquote eine Day-to-cover Ratio von 14,6 Tagen hat, dann zeigt sich die „Marktenge“…

… und je enger ein Markt ist, desto eher könnte ein Short Squeeze aus einem Wettrennen zur Eindeckung verursacht werden. Spekulativ? Ja. Aktuell relevant? Sollte im Hinterkopf gehalten werden und zumindest mit ins Kalkül gezogen werden. Ob es sich beispielsweise anbietet eine Aktie wie Nel als CFD zu „verkaufen“, mag bezweifelt werden angesichts der geringen Berechenbarkeit der zukünftigen Entwicklung.

Grundrauschen ist derzeit positiv für Wasserstoffwerte – insbesondere auch für Nel…

Wasserstoffaktien könnten zu Trendaktien des Jahres 2023 gehören. Laut Goldman Sachs könnte der Wasserstoffbereich bis 2030 ein 12-Billionen-Dollar-Markt sein. Und von Analysten der Bank of America hört man aktuell, dass der Markt für grüner Wasserstoff bis 2050 einen Wert von mehr als 11 Billionen US-Dollar haben könnte. Ins selbe Horn bläst auch Morgan Stanley man sieht einen potenzielle Wasserstoff-Marktim Wert von 11 Billionen US-Dollar.

Selbst die Internationale Energieagentur sagt, dass die Welt bis 2030 noch Investitionen in Höhe von 4 Billionen US-Dollar benötigt, um die globalen Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Laut einem neuen Bericht der International Renewable Energy Agency (IRENA) könnte „der Wasserstoffverbrauch der G7-Staaten bis 2050 um das Vier- bis Siebenfache steigen“. – was zuletzt am Freitag der CEO von ThyssenKrupp nucera in seinem Capital Markt Update zitierte.

Aktuelle Studie zu grünem Ammoniak nennt Nel in einer Reihe u.a. mit Siemens Energy, MAN Energy Solutions (Volkswagenkonzern) als KEY Player

A recent market report by PWC suggests that the global green hydrogen market is expected to grow from an estimated $160 billion in 2022 to $263.5 billion by 2027, at a CAGR of 10.5% between 2022 and 2027.“ (Faiq Zafar, „Top 10 Green Hydrogen Companies In The World“, Insider Monkey). In der „Green Ammonia Market“ – Studie, die am 22.11.2022 vom Digital Journal veröffentlicht wurde, kommen die Norweger „gut weg“. Auch die aktuelle Studie von PWC gibt die Richtung für den Wasserstoffmarkt vor – es geht aufwärts: „

Alles Futter für Nel’s Ambitionen – Stärkt die Nel Aktie – beunruhigt die noch rund 5,7 % Shortpositonen haltenden Hedgefonds, die mindestens 0,5% des Aktienkapitals der Nel leerverkauft haben – und all die anderen Short Nel, die nicht aufgrund der 0,5% Meldepflichtgrenze, bekannt sind. Und denen sollte die Kursentwicklung der Nel Aktie seit dem „Kursaufschwung“ nach den besser als erwarteten Inflationszahlen in den USA vor 3 Wochen Sorgen machen. Bereits auf dem aktuellen Kursniveau sind 6 der 7 meldepfllichtigen Shortseller „hinter“. Noch keine Hinweise auf einen Short Squeeze – aber bei der Dynamik in den Wasserstoff-Kursen ist nichts auszuschliessen