Nel Aktie: Volldal liefert ersten Auftrag. Ein Anfang. Feuerprobe ist am 2. August. Für einen Befreiungsschlag reichen 4 Mio nicht, aber…

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge, über wirklich grosse Aufträge. Und Nel Asa (ISIN: NO001008123) macht Verluste und ob sich das jemals ändert, hängt davon ab, dass die ehrgeizigen Wachstumspläne des Managements erfolgreich umgesetzt werden können.

Und seit dem 01.07.2022 steht ein neuer „Am Steuer“ – Håkon Volldal ist neuer CEO der Nel Asa (ISIN: NO0010081235 ). Am 05.01.2022 angekündigt, von uns folgendermassen kommentiert: „Bisher steht der langjährige CEO Jon André Løkke für die Norweger – technologisch begeisternd, zupackend und sehr nah dran an den technischen Fortschritten des Konzerns. Denn dem bisherigen CEO fehlen die Erfahrungen in grossen Strukturen, die Grossprojekte, die sprichwörtlich Milliardenprojekte in seiner Vita. Dass scheint Jon André Løkke erkannt zu haben. Und so macht er Platz für einen Neuen. Nicht weil er gescheitert ist, sondern weil nun andere Fähigkeiten benötigt werden.“ (nwm, „Nel Asa wechselt die Pferde. Richtiges Timing. Der neue ist vielleicht genau der Richtige für Phase 2.“).

Und quasi als Entree meldete man am Freitag einen Elektrolyseur-Auftrag. Wieder mal ein Auftragsvolumen im einstelligen Mio EUR Bereich – „nur“ 4 Mio EUR – , aber ebenfalls wieder einmal wichtige Kunden, die auch grossvolumigere Aufträge „bringen könnten“. Die Wahrscheinlichkeit eine swirklcih „grpssen Deals“ steigt mit der Zahl der Kunden und bestandenen Ausschreibungen. Freitag hat die Nel Hydrogen Elektrolyseur AS, Tochter der Nel Asa, von Skovgard Energy Aps, die mit ihren Partnern Topsoe und Vestas eine Produktionsstätte für grünes Ammoniak errichtet, für den Standort in West-Jütland eine AEM-Elektrolyseur-Anlage bestellt.

Referenzanlage – weltweit erste sogenannte dynamische grüne Ammoniakanlage…

… bei der erneuerbarer Strom aus Wind und Sonne direkt an den Elektrolyseur angeschlossen wird. Hier handelt e ssich – wieder einmal – um eine Demonstrationsanlage, die testen wird, wie ein Ammoniakreaktor „funktioiert“ basierend auf der schwankenden Energiezufuhr der „Erneuerbaren“. Hier werden wichtige Erkenntnisse vor der Skalierung für zukünftige große Power-to-X- und grüne Ammoniakanlagen erwartet. Die dänischen Projektpartner Vestas, Topsoe und Skovgard haben vom „Danish Energy Technology Development and Demonstration Program“ (EUDP) finanzielle Unterstützung für das Projekt erhalten.

„bewährte Technologie von hoher Qualaität“

„Wir sind begeistert von diesem Projekt, das ein wichtiger Meilenstein in der grünen Wende sein wird, da es die Produktion von grünem Wasserstoff zu grünem Ammoniak direkt aus erneuerbaren Quellen demonstriert. Skovgaard Energy ist ein spannender Kunde und wir freuen uns auf die Fortsetzung einer fruchtbaren Beziehung mit dem Unternehmen und seinen Partnern“, sagt Henning Langås, Senior Tender Manager von Nel Hydrogen Electrolyser.

„Für dieses Projekt haben wir uns für die alkalische Elektrolyseur-Technologie von Nel entschieden, da wir das Projekt nicht mit einer unbekannten Elektrolyseur-Technologie riskieren wollen. Der alkalische Elektrolyseur von Nel ist eine bewährte Technologie von hoher Qualität und passt auch gut zu den Absichten des Demonstrationsprojekts zum dynamischen Betrieb der Ammoniakanlage“, sagt Pat A Han, technischer Direktor von Skovgaard Energy.

Ohne Jon A. Løkke auf der Suche nach Aufträgen, gegen Liebesentzug der Analysten und zum Schutz der Kasse – Nel Aktie braucht Rückenwind

Direkt zu Beginn seiner Amtszeit sieht sich Volldahl grosssen Herausforderungen gegenüber: Die Analysten der SEB haben just Donnerstag eine Einschätzung zur Nel Aktie herausgegeben: SELL mit einem Kursziel von 10,00 NOK (rund 1,00 EUR). Gerade eine skandinavische Bank so kritisch gegenüber dem selbsterklärten Technologieführer für Elektrolyseure mit der ersten vollautomatischen Elektrolyseurproduktion in Heroya. Hier muss Volldahl beweisen, das er ähnlich wie Løkke offensiv die Rolle Nel’s in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft vertritt und propagiert. Lobbyarbeit gehört mit zur Stellenbeschreibung. Gerade für eine Branche, die – zumindest derzeit – auf staatliche Hilfen angewiesen ist, um Projekte „auf die Strasse zu bringen“.

Auf der ao HV am 2.08.2022 um 15:00 Uhr soll er die Scharte des Vorgängers auf der letzten HV wettmachen – geht um die Kasse!

Auf der letzten ordentlichen Hauptversammlung verfehlte das Board mit seinem Vorschlag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Erfüllung des Aktienbedarfs der bestehenden Aktienoptionsprogrammen die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Eigentlcih ein Schlag ins Gesicht des Managements, das neben einigen Mitarbeitern Begünstigter der Aktienoptionen ist. Wahrscheinlich hatten die Insiderverkäufe von einen Boardmember (Jebsen) und insbesondere der grössere Verkauf von Jon Andre Lokke negative Gefühle bei den Aktionären geweckt. Eine Ohrfeige. Aber eine Ohrfeige, die aber das Unternehmen dringend notwendige Liquidittät kosten könnte.

Während wenigstens der Antrag eines genehmigten Kapitals auf derselben HV durchgewunken wurde, kostet die Ablehnung des genehmigten Kapitals für die Aktienoptionsprogramme möglciherweise Liquidität, die besser für Investitionen oder zur Verlustdeckung eingestezt werden würde. Ohne genehmigtes Kapital müsste Nel „am Markt“ Aktien aufkaufen, um die Optionen der Mitarbeiter/Führungskräfte zu erfüllen. Das will man vermeiden, deshalb der zweite anlauf auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung denselben antrag nochmals zu stellen. Teures Vergnügen und zugleich Nagelprobe, ob es dem neuen CEO gelingt „seine Aktionäre“ zu überzeugen.

Scheitern auf der ao HV könnte Volldahl zur „lame duck“ machen bevor er überhaupt richtig angefangen hat. Nel Aktie könnte dadurch in Turbulenzen geraten

Aber Volldahl könnte den Auftritt natürlcih auch zu einem Erfolg drehen – spannender Tag für die Nel Aktie. Denn man ist überzeugt: „The generic authorization received the required support, but the proposed authorization for incentive programs did not. The Board considers it in the shareholders‘ interests that granted options under existing option programs may be settled in shares rather than in cash, and has therefore decided to present the matter again for renewed consideration by the shareholder meeting.“ Ob das Risiko es wert war eine ao HV einzuberufen? Oder ist das ein vergifteter Apfel des Ex-CEO?

Wichtiger ist die essentielle Frage aller Nel Stakeholder – Wann kommt endlich mal ein wirklicher Grossauftrag, wie sie Plug Power, thyssenKrupp’s nucera oder Siemens Energy schon mehrmals melden konnten, um nur drei Wettbewerber zu nennen. Hier ist Volldahl gefordert zu leifern, was sein Vorgänger schuldig blieb. Freitag lieferte Volldahl einen – natürlich noch vor seiner Amtszeit eingestielten – Auftrag. Immer noch nicht der Big Deal, aber immerhin. Davor gab es zuletzt am 26.06.2022 unter Lokke so etwas wie ein erster Weckruf. Noch überschaubar, aber immerhin:

Wieso reden wir von zweimal 20 MW Elektrolyseuren zur kurzfristigen, fast sicheren Auftragserteilung? Nel Aktie müsste eigentlich…

Der Reihe nach. Zuerst zur Unternehmensmeldung der Nel Asa vom 24.06.2022: Enova, ein norwegisches Staatsunternehmen zuständig für die Vergabe von Fördermitteln zur Errichtung von 5 maritimen Wasserstoffhubs, sagte dem Projekt „Glomfjord Hydrogen„, an dem Nel 23 % der Anteile hält, bis zu 150 Millionen NOK an Fördermitteln zu.„Das sind großartige Neuigkeiten für Glomfjord Hydrogen und Nel. Die Finanzierung durch Enova ist entscheidend für die Realisierung des Projekts.“ sagt Nels CEO Jon André Løkke.

Glomfjord Hydrogen plant die Errichtung einer 20-MW-Wasserstoffanlage in Glomfjord in der Gemeinde Meløy zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff für Kunden im maritimen Sektor. Das Projekt, das neben Nel im Besitz von Greenstat ASA, der Gemeinde Meløy und Troms Kraft ASA ist, wurde im Juni 2016 initiiert. „Die 20-MW-Wasserstoffanlage in Glomfjord wird, wenn sie realisiert wird, die gleiche Größe haben wie die derzeit größte Wasserstoffanlage Europas“, sagt Løkke und verweist auf die Wasserstoffanlage von Iberdrola im spanischen Puertollano, an die Nel auch die Elektrolyseure geliefert hat.

Anteilsinhaber Nel wird somit wohl gesetzt sein als 20 MW-Elektrolyseur-Lieferant – Nummer 1 vom Freitag

„Glomfjord ist ein Ort mit einer langen und stolzen Industriegeschichte in Norwegen, und bis in die 90er Jahre war der Glomfjord Industrial Park der größte Wasserstoffproduktionsstandort der Welt. Es ist daher sehr erfreulich, dass Glomfjord wieder einmal zu einem neuen Drehkreuz für grünen Wasserstoff in Norwegen zu werden scheint“, sagt Løkke hoffnungsvoll. Und in Kenntnis der anderen Fördergeldempfänger kann er sich freuen „nochmal dabei zu sein“ und sich folgendermassen äussern: „Wir freuen uns, dass sich so viele große und interessante Projekte auf unserem eigenen Rasen in Norwegen entwickeln, wo wir unsere Wurzeln und einen natürlichen Wettbewerbsvorteil haben“, Wieso?

Kristiansand ist gutes Pflaster für Eevrfuel und Greenstat – ebenfalls Gewinner im „Staatstopfwettrennen“ – sollte Nel’s zweiter fast sichere Auftrag am selben Tag werden

Ohne Subventionen geht es noch nicht und so bedeuten Förderbescheide gleichzeitig das GO für „bedachte“ Projekte. Und so freuen sich Everfuel A/S und Greenstat ASA zu Recht, die Vergabe eines Zuschusses von 148 Millionen NOK von Enova zur Unterstützung der Entwicklung des Hydrogen Hub Agder bekannt zu geben. Der Hub umfasst den Bau eines 20-MW-Elektrolyseurs auf dem Industriegelände Elkem Fiskaa in Kristiansand, Norwegen. Und wie bereits bei Everfuel „üblich“ oder selbstverständlich wird die Technik mit grösster Wahrscheinlichkeit vom Aktionär Nel kommen. Weiter dafür spricht, dass Greenstat bereits an einem anderen heute „förderungswert“ aufgefassten Wasserstoffhubkandidaten mit Nel zusammenarbeitet. Und Nel bereits Glencore, potentieller Partner und Kunde in Agden beliefert hat und nochmals wird– mit Nel Technologie Elektrolyse im Glencore Werk ist quasi „alter Hut“. HIER AUSFÜHRLICH ZUM HUB AGDER

Anstehende Termine ausser dem 2. August 2022? Wenig…

Bei „Anstehende Termine“ ist in nächster Zeit wenig zu erwarten. Erst wieder am 11.08.2022 steht etwas an, denn es werden die Q2-Zahlen der Norweger veröffentlicht. Davor könnte es Meldungen zur angekündigten laufenden Suche nach einem europäischen Produktionsstandort für eine Elektrolyseur-Produktionsstätte kommen. Vielleicht ja in Verbindung mit einer grösseren „Order“, wie es damals bei Cummins war, die nach Iberdrola’s Grossaufträgen die Entscheidung trafen in Spanien eine Elektrolyseurproduktion aufzubauen. Oder wie bei Plug Power, die nach den Grossaufträgen von Fortescue ein JV mit den Australiern gründeten zum Aufbau einer Elektrolyseur-Prodkutionsstätte „down under“.

Grossaufträge im Elektrolyseur-Bereich wären immer noch für Nel Asa die Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind. Vielmehr Gestalter der Wasserstoffzukunft. Oder eine „überraschende Standortentscheidung“. Könnte der Nel Aktie vielleicht einen Schub geben. Oder vielleicht kommt Neues aus Nova Scotia? Wo Nel einen „dicken Fisch“ an Land gezogen zu haben scheint. Erstmal ist man mit der Planung befasst. Und danach . Wahrscheinlich? Lieferung der entsprechenden Elektrolyseure! Volldahl hat keine Schonfrist, er muss jetzt liefern. Sonst könnte Nel einer der Verlierer einer rasant wachsenden Wasserstoffwirtschaft sein. Wäre schade, wenn man sich die Vielzahl der Pilotprojekte, Leuchtturmorders und Ausschreibungen, an denen Nel teilnimmt, anschaut.



Chart: Nel Aktie | Powered by Chart: Nel Aktie | Powered by GOYAX.de