Nel Aktie Richtung Pennystock? Samstag gemeldet: 5,6 Mio USD von Uncle Sam. Gamechangerqualität?

Nel Aktie am Freitag mehrmals bei 1,00 EUR gesehen, bevor die Aktie dann doch noch bei 1,05 EUR den Handel beenden konnte. Dass was den Norwegern fehlt sind seid einiger Zeit die avisierten und „in der Verhandlungsphase befindlichen“ Grossaufträge, wie man zuletzt bei Vorlage der Q1-Zahlen betonte.Auch wurde ein grosser Teil der aufgelaufenen Verluste damit erklärt, dass man in Vorleistung gehen müsse, um bei den grossen Ausschreibungen für Elektrolyseuranlagen teilnehmen zu können. Schön und gut. Aber während thyssenKrupp nucera letztens noch einen Auftrag über 700 MW und eine Kapazitätsreservierung im oberen Hundert MW-Bereich melden konnte, bei Plug Power immerhin diverse Elektrolyseuraufträge, wenn auch in kleinerer Grössenordnung, hereinkamen, konnte Nel nichts aus seiner Elektrolyseursparte vermelden.

Selbst Tankstellengrossauftrag brachte der Nel Aktie keine Entspannung – ob es nach der Meldung vom Samstag besser läuft?

Und selbst nach einer Meldung Ende Juni, die immerhin für die Sparte „Tankstellen“ annähernd ein Auftragsvolumen im Umfang des gesamten Spartenumsatzes in 2022 bedeutete, fand das kaum Aufmerksamkeit am Markt. So wurden die 24 Mio USD Umsatz für die Ausstattung mit H2-Equipment von 16 Tankstellen in Kalifornien inklusive „Kapazitätsreservierungsgebühren“, als das gesehen, was sie waren: Schub für die weniger bedeutende, weniger ausbaufähige und technologisch wneiger anspruchsvolle Sparte, die nur für einen geringen Teil der hochfliegenden Pläne Nel’s steht, ein wichtiger Player in der Wasserstoffwirtschfat zu werden. Anders könnte die Meldung vom Samstag aufgefasst werden, auch wnen vom Volumen geringer:

Weitere 5,6 Mio USD gehen an Nel’s US-Tochter für Weiterentwicklung der PEM-Elektrolyseure.

Bereits am 4. Oktober 2022 konnte Nel sich vom US-Verteidigungsminsterium Gelder in Höhe von 5,6 Mio USD sichern. Und nun hat Nel Hydrogen US, eine 100%-Tochtergesellschaft von Nel, vom US-Verteidigungsministerium (DoD) zusätzliche 5,6 Mio USD an Fördermitteln für die “beschleunigte” PEM-Elektrolyse-Stack-Entwicklung erhalten. Um die Kosten der Wasserstoffspeicherung und Sicherheitstechnik zu reduzieren. Forshcungsmassnahmen erfoglen in Zusammenarbeit mit dem Engineer Research and Development Center – Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL). Ziel des Gesamtprogramms ist die Beschleunigung der Entwicklung kostengünstiger Elektrolyseure mit dem Ziel, sowohl die Betriebs- als auch die Kapitalkosten zu senken.

„Wir freuen uns, auf unserem bestehenden Programm mit ERDC-CERL aufzubauen, um die PEM-Elektrolyseur-Technologie voranzutreiben“, sagte Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Nel. Klar – je günsitger die Produktion durch PEM-Elektrolyseure von Nel erfolgen kann, desto höher die Chancen bei den entsprechenden Ausschreibungen grossindustrieller Anlagen berücksichtigt zu werden. Aber sind die 5,6 Mio USD ein Gamechanger? Vom Betrag her bestimmt nicht. Aber sie zeigen, dass die Entwicklungsteams von Nel „auf gutem Weg sein müssen“, da sonst keine weiteren Forschungsgelder bewilligt worden wären. Also: Hinweis auf eroflgversprechende Weiternetwicklung der von nel angebotenen Technologie-Lösungen. Ob das reicht, die im Raum stehenden „several new large scale orders“ zu ersetzen? Bestimmt nicht. Nur die Hoffnung wird am Leben gehalten, die Aufträge müssen kommen…

Am 27. April ein positiver Ausblick – Nel versprach: „ Nel expects to win several new large-scale orders in the coming periods .„ Im Ausblick lieferte Nel zusammengefasst alle Argumente, die für eine dauerhafte Kurserholung der Norweger sprechen könnten:

Laufender Ausbau der Produktionskapazitäten in Heroya aktuell auf 1GW, in Wallingford auf 500 MW PEM-Kapazität und dazu „ the site selection process for Nel’s new gigawatt Alkaline and PEM manufac turing facility in the US is now in its very final stage, and the company will shortly communi cate in which state this factory will be located.“

diverse Grossprojekte werden bis 2025 auf den Weg gebracht werden und Nel ist in diversen Ausschreibungen aktiv. Mit hohen Vorleistungen, die kurzfristig nur Kosten verursachen.

drohende Elektrolyseurknappheit verbessert Nel’s Verhandlungsposition.

Konzentration auf hochmargige, nicht so leicht austauschbare, technologisch anspruchsvolle Bauelemente von Elektrolyseuren (Stacks).

in den nächsten Quartalen sollen weitere Grossaufträge anstehen. Warum Nel’s Wachstum zumindest im entscheidenden Segment – Elektrolyseure – gesichert scheint. Externe und interne Analysen unterstützen eine Markteinschätzung, dass Elektrolyseur-Projekte mehrere Gigawattvolumen erreichen werden, deren endgültige Investitionsentscheidung vor 2025 fallen sollen. Industrielle Anwendungen seien dabei kurzfristig die vielversprechendsten Gelegenheiten. Hierbei erwartet Nel, dass Projekte zuerst in reifen Märkten an Fahrt gewinnen werden, bevor große Installationen auf der grünen Wiese stattfinden werden. Zukünftig soll die Integration von neuen Erneuerbare Energien Anlagen mit entsprechenden Elektrolyse-Kapazitäten zu einem weiteren wichtigen Markt Nel’s werden. Zukünftig sieht Nel Angebotseinschränkungen auf der Elektrolyseur-Seite – der oft zitierte Elektrolyseurproduktionsengapss, was die Marktdynamik für Nel verbessere. Und der drohende Engpass versetze Nel nun in die Lage, Großaufträge zu günstigeren Konditionen zu verhandeln und letztendlich abzuschliessen. Grossaufträge, die über mehrere Jahre realisiert werden sollen, seien die Zukunft. Und fortwährend wachse das Auftragsbuch Nel’s.

Nel sei in einer guten Position, um seine – laut Nel – technologische Führungsposition bei Elektrolyseuren zu behaupten. Dabei sei die Produktionskapazität von Nel ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal – kurz- bis mittelfristig.

Basierend auf einer großen und wachsenden Pipeline potentieller Wasserstoffprojekte und verbesserter Förderprogramme sowohl in der EU als auch in den USA erwartet Nel, in Kürze mehrere neue Großaufträge zu gewinnen. Höhere Umsätze in Kombination mit besserem Scoping und verbessertem Pricing von Einzelverträgen in Kombination mit einer effizienteren Ausführung sollen voraussichtlich in den nächsten Jahren zu einer höheren Rentabilität von Electrolyseuren führen. Aufgrund dieses positiven Markt-Ausblicks treibt Nel seine Investitionen in Engineering, Projekte und damit verbundenes Personal weiter voran. Bewusst auf Kosten des aktuellen EBITDA’s.

Grösse der Projekte schafft GAP zwischen Vorabkosten Nel’s und Erträgen. Dabei ist zu beachten, dass die zunehmende Größe der Projekte zu einer verlängerten Vorbereitungs- und Verhandlungsphase mit erheblichem Engineering-Aufwand führe, von dem nur ein Teil gegenüber dem Kunden abrechenbar ist. Der verbleibende Teil sei weiterhin eine Investition für die zukünftigen Erlöse von Nel. Gleichzeitig warnt Nel: Trotz der positiven Marktdynamik dürfte der Auftragseingang von Quartal zu Quartal stark schwanken. DerAuftragsbestand seidabei Risiken ausgesetzt, einschließlich Verzögerungen und Stornierungen.

Bei Fueling sieht die aktuelle Marktdynamik und -aussichten schlechter aus als bei Elektrolyseuren. Zwar seien die langfristigen Aussichten positiv, aber die kurzfristige Nachfrage bleibe schwierig. Zwar habe Nel grosse Energie-Unternehmen auf seiner Kundenliste, die davon überzeugt seien, dass die Schwerlastfahrzeuge von morgen umweltfreundlich angetrieben werden müssen – durch Wasserstoff. Diese Kunden möchten, dass Nel weiterhin als Anbieter von Wasserstoff-Betankungsanlagen ausreichend lieferfähig bleibe und zu technologischen Entwicklungen beitrage. Die Margen im Geschäftsbereich Fueling seien jedoch derzeit gering. Nel sei unzufrieden mit der Rentabilität seiner Fueling-Sparte und arbeite an der Umsetzung operativer und strategischer Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung und Rentabilität. Da hilft der kalifornische Grossauftrag definitiv. Ob er reicht, die ganze Sparte nach vorne zu bringen? Volldahl spricht immerhin von einem Gamechanger.





