Nel ASA: Das wahre Kurspotenzial der Aktie liegt bei 1,47 EUR

Die Nel ASA Aktie legte gestern an der Börse um +3,45% zu und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,60%. Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 1,47 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial von +26,03%.

• Nel ASA stieg am 09.06.2023 um +3,45%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 1,47 EUR

• Der Guru-Rating beträgt jetzt 3.17 nach vorherigen 3.16.

Laut Bankanalysten hat das Unternehmen großes Wachstumspotential und wird als “Kauf” bewertet oder zumindest als “Halten”. Lediglich eine geringe Anzahl an Experten plädieren zum Verkauf der Aktie (+8%). Jedoch zeigt sich insgesamt eine optimistische Stimmung mit einem Anteil von +48,28% positiver Bewertungen.

Ein weiterer Indikator für den aktuellen Trend ist das “Guru-Rating”,...