Nel ASA und Plug Power: Hier geht es um Milliarden!

Vor dem Wochenende haben Wasserstoff-Werte allesamt abgegeben. Plug Power (USA) und Nel ASA (Norwegen) etwa verloren jeweils rund zwei Prozent. So ging die Nel-Aktie bei 1,65 Euro aus dem Handel in Frankfurt, was auf Wochensicht aber noch immer einen Wertzuwachs von knapp sechs Prozent bedeutete. Bei der Aktie von Plug Power ging es, trotz der Korrektur, binnen einer Handelswoche sogar… Hier weiterlesen