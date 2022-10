Nel ASA- und Plug Power-Aktie: Das ist wohl noch nicht angekommen!

Liebe Leserin, lieber Leser, Nein, so hatten sich die Anleger den Start in den Oktober bei den Wasserstoff-Werten zweifellos nicht gewünscht: So war etwa die Aktie von Nel ASA am Dienstag zunächst zwar auf bis zu 1,25 Euro gestiegen, nach einer Trendumkehr sowie einem Minus von fast vier Prozent am Freitag blieben am Handelsplatz Frankfurt letztlich aber nur noch 1,11… Hier weiterlesen