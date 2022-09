Nel ASA und Plug Power-Aktie: Wirklich alles bloß Zufall?

Liebe Leserin, lieber Leser, was waren Wasserstoff-Enthusiasten am Jubeln, als US-Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Spezialist Plug Power am 25. August seinen neuesten Deal mit Amazon verkündet hatte. Und in der Tat gingen nicht nur die Aktien des US-Unternehmens in der Folge steil, erreichten am Handelsplatz Frankfurt kurzzeitig 31,78 Euro. Auch die Aktie des norwegischen Konkurrenten Nel ASA profitierte, übersprang die Marke von… Hier weiterlesen