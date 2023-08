Nel ASA- und Plug Power-Aktie: Überraschender Glücksgriff!

Die Wasserstoffindustrie erlebt eine schwierige Phase, insbesondere an der Börse. Die Aktienkurse der Branchengiganten Nel ASA (Norwegen) und Plug Power (USA) zeigen seit Wochen fast ausschließlich einen Abwärtstrend. Besonders das US-Unternehmen gibt Anlass zur Sorge: Nach enttäuschenden Quartalszahlen hat es innerhalb eines Monats nahezu ein Drittel seines Marktwertes verloren. Im Vergleich dazu hatten die Aktionäre von Nel ASA sogar noch Glück – aus zweierlei Gründen.

Nel ASA notiert erneut bei 1,03 Euro

Während die Plug Power-Aktie am Dienstag zunächst im Plus lag, fiel sie gegen Abend um weitere drei Prozent auf nur noch 7,81 Euro. Die Aktie von Nel konnte hingegen einer Brandmarkung als Pennystock zumindest vorläufig abstreiten. So wie bereits am Montag waren auch am Dienstag ihre Anteile kurzzeitig auf 99 Cent...