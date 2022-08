Nel ASA- und Plug Power-Aktie: Kasse gemacht!

Liebe Leserin, lieber Leser, die zurückliegende Woche schien bis zuletzt gut zu laufen für die Wasserstoff-Titel Nel ASA (Norwegen) und Plug Power (USA). Zwar jeweils mit Abschlägen in den Montag gestartet, ging es fortan Tag für Tag ein bisschen höher. Am Freitagvormittag erreichte die Nel-Aktie in Frankfurt bei 1,64 Euro ihr Wochenhoch, die Papiere von Plug Power kletterten bis auf… Hier weiterlesen