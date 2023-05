- Nel ASA- und Plug Power-Aktie: Große Pläne in Aussicht!

Die Wasserstofftitel von Nel ASA und Plug Power haben in der vergangenen Woche an Schwung verloren, konnten jedoch bis zum Wochenende wieder ordentlich zulegen. Der Grund dafür waren keine Auftragsmeldungen, sondern vielmehr Investitionen auf beiden Seiten. SK E&S und Plug werden zusammen rund 746 Millionen US-Dollar einsetzen, um eine Gigafactory in Südkorea zu errichten. Die geplante Fabrik soll ab 2025 Brennstoffzellen und Wasserelektrolyse-Anlagen produzieren und damit die Märkte in ganz Asien beliefern.

Ebenfalls neu ist das Hochleistungs-Brennstoffzellensystem von Plug Power zum Laden von Elektrofahrzeug-Flotten. Das Unternehmen geht davon aus, dass Betreiber kommerzieller Elektrofahrzeuge vor vielen Herausforderungen stehen: Einschränkungen der Netzstromkapazität, hohe Anforderungen an sauberen Strom sowie lange...