Nel ASA und Plug Power-Aktie: Einzigartige Entwicklung!

Liebe Leserinnen und Leser,

letzte Woche erfreuten uns Nel ASA (aus Norwegen) und Plug Power (aus den USA) mit positiven Neuigkeiten, was die Aktien beider Unternehmen nach oben trieb. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten, Nel, stieg auf bis zu 1,12 Euro an, fiel aber in Frankfurt aktuell auf 1,06 Euro zurück. Im Gegensatz dazu hat sich die Plug-Aktie kontinuierlich verbessert und steigt auch am Montag leicht in New York auf 10,37 US-Dollar.

Nach Monaten vermeldete die Nel ASA erstmalig wieder eine Bestellung. Diese kam aus dem kriselnden Bereich Fueling: Ein nicht genanntes amerikanisches Energieunternehmen bestellte bei der Tochtergesellschaft Nel Hydrogen feste...