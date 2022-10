Nel ASA- und ITM Power-Aktie: Ein historischer Doppelschlag!

Liebe Leserin, lieber Leser, das hat es lange nicht gegeben, Jahre, um genau zu sein. Es war der 06. April 2020, inmitten der ersten Corona-Welle und im weltweiten Lockdown mit seinen wirtschaftlichen Konsequenzen, als die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA in New York mit weniger als einem Dollar bewertet wurde. Am Mittwoch war es wieder so weit, die Nel-Aktie… Hier weiterlesen