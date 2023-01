Nel ASA plant Megaprojekt in Deutschland – Aktie schießt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Nel-ASA-Aktie (WKN: A0B733) schießt an der Osloer Börse am Morgen um über +7% hoch, aktuell notiert sie mit +4,5% bei 15,75 NOK. Im Rahmen eines Besuchs des deutschen Vize-Kanzlers im neuen Nel-Werk in Herøya hat der norwegische Elekrolyseur-Hersteller zuvor ein Wasserstoff-Megaprojekt für Deutschland vereinbart. Gehört der Titel des H2-Marktführers nun endgültig ins Depot?

Nel ASA ist ein global operierender Wasserstoff-Spezialist mit Sitz im norwegischen Oslo. Das Unternehmen ist ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.