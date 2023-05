Nel ASA: Wo führt der nächste Kursanstieg hin?

Das norwegische Unternehmen Nel Asa hat am Freitag erneut die Investoren begeistert und mit einem Gewinn an den Börsen überzeugt. Die Aktie legte einen immensen Lauf hin, vor allem aufgrund der Quartalszahlen, die ein Plus von 68 % gegenüber dem Vorjahresquartal offenbarten. Zudem meldete Nel Asa einen neuen Rekordauftragsbestand in Höhe von ca. 290 Millionen Euro und höhere Auftragsvolumina im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erfolge spiegeln sich auch in den neuen Kurszielen wider: Im Durchschnitt ist ein Anstieg um 14,3 % avisiert, während Goldman Sachs sogar eine angehobene Prognose für Nel Asa bei 21 NOK sieht.

– Nel Asa beeindruckt durch gute Quartalszahlen und einen Beleg dafür, dass erhoffte Umsätze erreicht werden können.

– Der Auftragsbestand wurde gesteigert und liegt nun bei einem Rekordvolumen.

– Neue Kursziele...