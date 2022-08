Nel ASA: Steht eine Verdopplung an?

Die charttechnische Verfassung der Nel ASA-Aktie wird zusehends besser. Während noch im Februar dieses Jahres ein neues Tief erzeugt wurde, so konnten die Bullen bereits im Mai das Ruder an sich reißen. Es stellte sich ein höher gelegenes Tief ein und aktuell greifen die Bullen sogar das im März generierte Hoch von etwa 18,00 NOK an. Damit baut sich langsam… Hier weiterlesen