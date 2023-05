Nel ASA: Rückblick auf die KW19

Nel ASA schließt die Woche mit einem Rückgang von 1,91% (Endpreis: 14,37 NOK) ab. Der Wachstumsmarkt für Wasserstoff-Aktien bleibt dynamisch und bietet langfristige Aussichten für Nel ASA, Plug Power und Co. Analysten setzen weiterhin auf diese Aktien trotz der enttäuschenden Quartalszahlen von Plug Power. Die Dynamik in der Wasserstoffbranche nimmt durch eine neue Studie “Hydrogen Insights 2023” weiter zu.

– Nel ASA schafft Arbeitsplätze in den USA und erhält Unterstützung von Politikern vor Ort.

– Ballard Power enttäuscht mit Quartalszahlen und verzeichnet einen Umsatzeinbruch.

– RWE steigt ins Wasserstoff-Tankstellengeschäft ein.

Quelle: Financial News Blog