Nel ASA Quartalsbilanz: Erwartungen an Umsatzsteigerung und Gewinnentwicklung in Q3

Investoren und Analysten fiebern dem Tag entgegen, an dem Nel ASA, ein Unternehmen mit Sitz in Oslo, Norwegen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentiert. Was sagen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Wie ist die Entwicklung der Nel ASA-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In 42 Tagen wird das Ergebnis enthüllt. Aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1,67 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Resultat. Nach aktuellen Datenanalysen prognostizieren Branchenexperten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Nel ASA noch 16,02 Millionen Euro. Jetzt wird erwartet, dass er um beeindruckende +137,30 Prozent auf 38,03 Millionen Euro steigt. Der bisherige Verlust soll ebenfalls abnehmen und voraussichtlich...