Nel ASA: Potenzielles Kursziel von 1,33 EUR

Derzeit wird die Aktie von Nel ASA nach Ansicht einiger Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt bei einem Abstand von +32,87% zum aktuellen Preis.

• Nel ASA verzeichnete am 17.08.2023 eine Performance von -3,11%

• Das aktuelle Kursziel für Nel ASA beträgt 1,33 EUR

• Das Guru-Rating für Nel ASA bleibt stabil bei 3,13

Am gestrigen Handelstag hatte die Aktie einen Rückgang um -3,11%. Damit ergibt sich in den letzten fünf Tagen – also einer gesamten Handelswoche – ein Verlust von insgesamt -4,99%. Der Markt scheint im Moment eher pessimistisch zu sein.

Es ist unklar ob Bankanalysten mit solch einer Entwicklung gerechnet hatten. In jedem Fall ist die Stimmung ziemlich deutlich.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Nel ASA laut Experteneinschätzungen 1,33 EUR.

Analysten sind im Durchschnitt...