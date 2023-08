Nel ASA: Potenzial von +20,74% laut Analysten - Kursziel bei 1,36 EUR

Die Aktie von Nel ASA hat in letzter Zeit an Wert verloren und liegt derzeit bei einem Minus von -6,38% für eine vollständige Handelswoche. Am gestrigen Tag fiel sie um weitere -0,96%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist dementsprechend pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Nel ASA wurde jedoch von den Bankanalysten auf 1,36 EUR festgelegt. Damit ergibt sich ein potenzieller Gewinn von +20,74%, falls das Ziel erreicht wird. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da die jüngste Entwicklung einen schwachen Trend zeigte.

Aktuell empfehlen drei Experten Nel ASA als starken Kauf und zehn sehen es optimistisch als “Kauf”. Neun Experten sind neutral mit einer Bewertung “halten” eingestellt. Lediglich vier schlagen Alarm und plädieren für einen Verkauf oder einen sofortigen Verkauf. Der Anteil optimistischer...