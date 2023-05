Nel ASA: Potenzial von +14,39% - Kursziel bei 1,47 EUR

Die Aktie von Nel ASA hat gestern am Finanzmarkt an Wert gewonnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +5,43% zugelegt. Die Analysten sind sich einig: Das aktuelle Kurspotenzial ist noch nicht ausgeschöpft.

• Am 19.05.2023 erreicht die Aktie eine positive Kursentwicklung von +3,20%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,47 EUR

• Drei Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Nel ASA auf 1,47 EUR geschätzt – ein Potential von +14,39%. Von den befragten Analysten empfehlen drei Experten die Nel-Aktien zum Kauf, während elf weitere Optimismus zeigen und das Rating “Kauf” vergeben. Sieben Analysten halten ihre Position neutral mit einem “Halten”-Rating. Vier Fachleute empfehlen sogar einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,17 Punkten...