Nel ASA: Potenzial für Kurssteigerungen - 1,49 EUR im Fokus

Die Nel ASA Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt bei 1,49 EUR und somit um +25,92% über dem aktuellen Wert.

• Nel ASA sank am 19.06.2023 um -2,51%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 1,49 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 3,17 nach zuvor 3,17

Am Vortag verzeichnete die Nel ASA an der Börse ein Minus von -2,51%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85% beobachtet werden. Die Stimmung auf dem Markt scheint daher aktuell optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 1,49 EUR. Somit bietet sich Investoren ein Potenzial auf eine Rentabilität von bis zu +25,92%, sofern diese Prognose eintritt. Allerdings gibt es auch Expertenstimmen die diese Einschätzung nicht...