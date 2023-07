Nel ASA: Potenzial für Kursanstieg auf 1,48 EUR

Die Aktie von Nel ASA wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,48 EUR und würde somit eine Steigerung um +35,89% vom aktuellen Preis bedeuten.

• Nel ASA stieg am 03.07.2023 um +1,35%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,13

• Drei Analysten empfehlen die Aktie als Kauf

In den vergangenen fünf Tagen hat sich der Kurs kontinuierlich erhöht und erreichte gestern einen Anstieg von +1,35%. In einer vollständigen Handelswoche betrug das Plus sogar +8,32%, was ein optimistisches Signal sein könnte.

Das mittelfristige Kursziel von Nel ASA beträgt laut Bankanalysten aktuell 1,48 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten diese Zahlen Investoren ein Potential mit einem Wertzuwachs um +35,89% bieten können – sollte das tatsächlich eintreffen.

Von insgesamt 25...