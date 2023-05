Nel ASA: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel 1,47 EUR

Die Aktie von Nel ASA hat in der letzten Zeit eine positive Entwicklung erfahren und wird nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,47 EUR.

• Nel ASA stieg am 16.05.2023 um +1,63%

• Potenzial für Kursanstieg von +18,05%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,17

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Nel ASA einen Anstieg von +1,63% verzeichnen. In den letzten fünf Tagen beträgt das Plus somit insgesamt +1,87%. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt momentan recht optimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,47 EUR und bietet damit ein potenzielles Gewinnpotenzial in Höhe von +18,05%, wenn die Vorhersage der Bankanalysten zutrifft. Während einige dieser Experten positiv gegenüber dem Unternehmen eingestellt sind und es als “starken...