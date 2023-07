Nel ASA: Potenzial für Aufwärtstrend - Kursziel bei 1,47 EUR

Am gestrigen Handelsabschluss verzeichnete Nel ASA ein Minus von 0,94%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +3,00% summiert. Trotzdem bleibt die Stimmung am Markt weiterhin optimistisch und auch Analysten sind sich einig darüber, dass das Kurspotenzial von Nel ASA noch nicht vollständig ausgeschöpft ist.

• Nel ASA: Am 17.07.2023 mit -0,94%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,47 EUR

• “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,13

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Nel ASA liegt im Durchschnitt bei 1,47 EUR und bietet Investoren somit ein mögliches Wachstumspotential von +32,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend wiederum.

Zum aktuellen Zeitpunkt halten drei Analysten den Kauf der Aktie für lohnenswert und elf weitere sehen in ihr...