- Nel ASA, Plug Power und weitere: Gewinne durch rasantes Wachstum und neue Chancen!

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien stehen derzeit im Fokus von Anlegern aufgrund der Berichtssaison bei Nel ASA und Plug Power sowie der Innovationskraft der Branche. Die Nel ASA-Aktie verzeichnete zuletzt eine Verbesserung ihres Chartbildes und erhielt erhöhte Kursziele seitens der Analysten. Plug Power hingegen steht noch vor Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse und muss sich mit einer Sammelklage enttäuschter Anleger auseinandersetzen.

Der US-amerikanische Wasserstoff-Spezialist geht jedoch in die PR-Offensive und stellt ein neues stationäres Hochleistungs-Brennstoffzellensystem zum Aufladen kommerzieller Elektrofahrzeugflotten vor. Dieses bietet Betreibern gewerblicher Elektrofahrzeuge eine Lösung für Netzbeschränkungen zu niedrigen Kosten an. Plug Power profitiert vom aktuellen Wasserstoff-Boom in den...