Nel ASA: Nel, Plug Power und Co. geben nach

Der Handel am Dienstag steht im Zeichen von Taiwan. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels war noch nicht klar, ob Nancy Pelosi in ihrer Funktion als Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses die Insel vor China besuchen wird. Die Börsianer fürchten ein solches Szenario aber bereits. Erwartet wird, dass ein solcher Besuch in Peking als Provokation verstanden wird und die politischen Spannungen dadurch… Hier weiterlesen