Nel ASA: Mittelfristiges Kursziel bei 1,34 EUR

Die Nel-ASA-Aktie erreichte gestern am Finanzmarkt einen Zuwachs von +0,35%. In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch -2,35% an Wert. Daher wirkt der Markt aktuell pessimistisch.

Dennoch sehen Analysten weiteres Potenzial für das Unternehmen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird auf 1,34 EUR geschätzt. Folglich könnten Investoren eine Rendite von +45,07% erwarten.

3 Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”. Weitere 10 Analysten empfehlen sie zum “Kauf”, während sich 9 Experten dazu entschieden haben zu “halten”. Allerdings sind laut Meinung von vier Experten Verkäufe ratsam und weitere vier raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich seit Anfang des Monats nicht geändert und liegt weiterhin bei einem Wert von 3,13.