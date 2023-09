Nel ASA: Mittelfristiges Kurspotenzial von +84,29% - Kursziel bei 1,34 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Nel ASA eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +1,87% verzeichnen. Im Gegensatz dazu ergab sich in der vergangenen Woche ein schwacher Trend mit einem Verlust von -16,28%, was den Markt relativ pessimistisch erscheinen lässt.

Gemäß der durchschnittlichen Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Nel ASA bei 1,34 EUR. Dies entspricht einem aktuellen Kurspotenzial von +84,29%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des jüngsten Trends.

Aktuell sind jedoch immerhin +43,33% der Experten noch positiv eingestellt und empfehlen die Aktie zum Kauf oder zumindest zur Haltung. Konkret bewerten drei Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn als Kaufempfehlung. Neun Experten setzen auf “Halten”, während vier Vertreter einen...