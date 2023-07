Nel ASA - Kursziel 1,48 EUR

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derzeit 1,48 EUR, was ein Potenzial von +35,82% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Nel ASA legt um +0,05% zu

• Durchschnittliches Kurspotenzial liegt bei +35,82%

• Guru-Rating unverändert bei 3,13

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Nel ASA eine geringfügige Steigerung von +0,05%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +5,03%, was auf den optimistischen Markt zurückzuführen sein könnte.

Die meisten Bankanalysten bewerten die Aktie als Kauf. Während drei Analysten sie sogar als starken Kauf empfinden und elf weitere mit “Kauf” bewerten; halten sich hingegen sieben Experten neutral und fünf weisen darauf hin sie zu “Verkaufen”. Vier ExpertInnen sind gar...