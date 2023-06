Nel ASA: Kurspotenzial von fast +45%

Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA hat in den letzten fünf Handelstagen – und damit einer gesamten Woche – eine negative Entwicklung von -12,70% hingelegt. Am gestrigen Tag verlor die Aktie am Finanzmarkt weitere 7,25%. Die Stimmung auf dem Markt ist derzeit pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial von Nel ASA aktuell bei einem mittelfristigen Kursziel von 1,47 EUR liegt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von fast +45% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Entwicklung.

Der überwiegende Teil der Analysten sieht jedoch noch Optimismus in dieser Aktie. So bezeichnen drei Experten sie als starken Kauf und elf weitere begründet optimistische...