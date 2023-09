Nel ASA: Kurspotenzial von 34,52% - Analystenurteil

Die Aktie von Nel ASA hat laut Experten eine falsche Bewertung und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 1,33 EUR auf. Sollte die Prognose der Bankanalysten zutreffen, würde dies einen Anstieg um +34,52% vom aktuellen Kursniveau bedeuten.

• Nel ASA: Am 05.09.2023 mit einem Abschlag von -0,40%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 1,33 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,13 nach vorheriger Einstufung

Am gestrigen Handelstag verlor die Nel-ASA-Aktie an Wert (-0,40%). In den letzten fünf Handelstagen wies sie ein Minus von -1,52% auf und signalisiert damit eher pessimistiche Marktverhältnisse.

Das Durchschnittsurteil der Bankanalysten besagt jedoch etwas anderes: Sie sehen das Potenzial für einen starken Kauf (3x), ein Kauf (10x) sowie Halten (9x). Übereinstimmend sind sich nur vier Analysten sicher in ihrer Meinung und...