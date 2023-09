Nel ASA: Kurspotenzial von +34,33%?

Die Nel ASA Aktie ist laut Analysten unterbewertet und bietet ein großes Potenzial. Das aktuelle Kursziel beträgt 1,33 EUR.

• Am 01.09.2023 lag die Tagesentwicklung bei -2,57%

• Durchschnittliches Guru-Rating von Nel ASA liegt nun bei 3,13 nach zuvor ebenfalls 3,13

• Einige Analysten bewerten die Aktie als Kauf mit einem Kurspotential von über +43%

Nach einer schwachen Trendentwicklung in den letzten Handelswochen steht die Aktie derzeit auf dem Prüfstand vieler Anleger. Die Bankanalysten sehen jedoch eine mittelfristige Wertsteigerung bis auf 1,33 EUR – was einem Plus von +34,33% entspricht. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung: Während einige zum Kauf raten oder zumindest optimistisch bleiben (Anteil der Optimisten: +43%), empfehlen andere einen Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf.

Das bewährte Guru-Rating...