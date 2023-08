Nel ASA: Kurspotenzial von +31,27% auf 1,32 EUR

Die Aktie des norwegischen Unternehmens Nel ASA wurde in den letzten fünf Handelstagen von einem schwachen Trend begleitet. In diesem Zeitraum fiel der Kurs um -2,51%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch. Doch die Experten sind anderer Meinung.

Das mittelfristige Kursziel für Nel ASA beträgt 1,32 EUR und bietet damit ein Potenzial von +31,27%. Diese Einschätzung teilen zumindest drei Analysten, die die Aktie als starken Kauf empfehlen. Zehn weitere bewerten sie als solide Kaufentscheidung. Neun Experten empfehlen eine neutrale Positionierung und vier raten zum Verkauf.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Anteil von Analysten mit einer optimistischen Haltung gegenüber der Aktie im Wert von +43,33%. Das Guru-Rating bleibt bei 3,13 bestehen.

• Nel ASA stieg gestern um +0,87%

• Das wahre Kursziel liegt bei 1,32 EUR

•...