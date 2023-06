Nel ASA: Bankanalysten sehen Kursziel bei 1,49 EUR

Die Aktie von Nel ASA hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,94% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch einen positiven Trend und erzielte insgesamt ein Plus von +2,45%. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

• Nel ASA: Am 19.06.2023 mit -1,94%

• Das Kursziel von Nel ASA liegt bei 1,49 EUR

• Guru-Rating von Nel ASA beträgt nun 3,17 nach 3,17

Das mittelfristige Kursziel für Nel ASA liegt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei 1,49 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +25,18% bieten.

Von insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit nur vier den Verkauf der Aktie. Elf Experten stufen sie als Kauf ein und sieben halten das Papier neutral. Die restlichen drei gehen davon aus, dass es sich um einen starken Kauf handelt.

Das...