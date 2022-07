Nel ASA-, Ballard- und Plug Power-Aktie: Das darf man nicht vergessen!

Der Wasserstoff-Sektor ist an der Börse wieder einmal in Aufruhr: Seit Wochenanfang hatte die Aktie von Nel ASA (Norwegen) einen unfassbaren Aufstieg hingelegt, um gut ein Drittel schossen die Papiere des Elektrolyseur-Produzenten nach oben. Am Mittwoch allerdings kam es am Handelsplatz Frankfurt zur Trendumkehr, schlussendlich lag die Nel-Aktie sogar leicht im Minus. Anders Ballard und Plug Power. Die Wettbewerber legten… Hier weiterlesen