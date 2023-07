Nel ASA: Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Die Aktie von Nel ASA hat in der vergangenen Handelswoche eine relativ neutrale Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Rückgang um -1,53% verzeichnet. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und besitzt ein mittelfristiges Kursziel bei 1,47 EUR – was einem Potenzial von +19,68% entspricht.

• Nel ASA liegt aktuell bei 1,47 EUR Kursziel

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt auf 3,13

Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sieben Analysten sie für neutral (“halten”) und fünf andere sind der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Vier Experten betonen sogar den sofortigen Verkauf.

Dennoch bleiben insgesamt +46,67% der befragten Analysten positiv gestimmt bezüglich des...